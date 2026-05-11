Începând de astăzi, 11 mai 2026, sectorul agricol din Republica Moldova primește o gură de oxigen prin lansarea oficială a procesului de depunere a cererilor pentru compensarea accizei la motorină.

Fermierii care au îndurat presiuni financiare imense în ultimele luni au la dispoziție un interval de aproximativ trei săptămâni, până pe data de 2 iunie 2026, pentru a solicita aceste subvenții la oficiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).

Conform mecanismului aprobat, statul va acoperi integral cota accizei stabilită pentru anul curent, ceea ce reprezintă o sumă de aproximativ 3.980 de lei pentru fiecare tonă de motorină utilizată în lucrările agricole.

Totuși, autoritățile din Republica Moldova au stabilit un plafon maxim pentru a asigura o distribuție echitabilă a resurselor: ajutorul acordat unui singur beneficiar nu poate depăși suma de 200.000 de lei.

Această măsură vizează direct susținerea producătorilor mici și mijlocii, dar și a instituțiilor publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură.

Mijloacele financiare necesare, în valoare totală de 110 milioane de lei, au fost mobilizate din fondul de intervenție al Guvernului din Republica Moldova. Decizia vine într-un moment critic, după ce Asociația „Forța Fermierilor” a exercitat presiuni constante asupra executivului, amenințând cu proteste masive la nivel național.

Nemulțumirea agricultorilor a fost alimentată de o criză fără precedent: prețul carburanților a explodat cu peste 70% pe fondul instabilității din Orientul Mijlociu, iar costurile la fertilizanți și inputuri agricole au urmat aceeași tendință ascendentă.

Pentru a intra în posesia banilor, fermierii trebuie să depună dosarul în format fizic la subdiviziunea AIPA corespunzătoare zonei în care își desfășoară activitatea.

Regulamentul stipulează clar că fiecare solicitant poate depune o singură cerere. Ulterior, specialiștii AIPA vor demara procesul de verificare a documentelor și calcularea sumelor exacte, finalizând procedura prin emiterea actelor necesare autorizării plăților.

Deși măsura actuală este una de urgență, Ministerul Agriculturii din Republica Moldova a dat asigurări că se lucrează la un pachet mai amplu de sprijin, potrivit Newsmaker.md. Acesta include subvenționarea dobânzilor bancare și plăți directe pe suprafață pentru anumite culturi.

Mai mult, la finalul lunii aprilie, ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a sugerat că, dacă resursele bugetare vor permite, compensarea ar putea fi prelungită și pentru semestrul al doilea al anului.

Pentru 2027, obiectivul autorităților este transformarea acestui ajutor într-un mecanism permanent, aliniat la directivele europene, oferind astfel predictibilitatea de care satul moldovenesc are nevoie disperată.