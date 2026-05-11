Piața auto din România își revine ușor în aprilie 2026. Mașinile electrificate au ajuns la o cotă record de 68%

Piața auto din România a înregistrat o ușoară revenire în luna aprilie 2026, după mai multe luni dificile pentru industrie. Datele publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări și analizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile arată că înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 2,7% comparativ cu aprilie 2025.

În același timp, autoturismele electrificate continuă să domine piața și au ajuns la o cotă de 68% din totalul înmatriculărilor, pe fondul creșterii accelerate a segmentului electric și plug-in hybrid.

Președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile, Dan Vardie, susține că datele din aprilie indică o stabilizare moderată a pieței auto, după evoluțiile pozitive din ultimele două luni.

Totuși, acesta avertizează că piața auto continuă să fie afectată de reculul puternic din primele luni ale anului.

„În același timp, trebuie subliniat faptul că, la nivelul întregului an 2026, piața continuă să se afle pe un trend negativ, cu o scădere cumulată de -14,1% după primele patru luni. Acest lucru arată că semnalele pozitive din ultimele două luni nu sunt încă suficiente pentru a recupera reculul semnificativ înregistrat la începutul anului.”

Potrivit analizei APIA, segmentul autoturismelor electrificate a continuat să avanseze puternic în aprilie 2026.

Autoturismele full-hibrid au crescut cu 28,6%, cele plug-in hybrid cu 87%, iar mașinile complet electrice au înregistrat cea mai spectaculoasă evoluție, cu un avans de 196% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În schimb, motorizările clasice continuă să piardă teren. Mașinile pe benzină au scăzut cu 15,3%, iar cele diesel cu 43,3%, ajungând la o cotă de piață de doar 4,9%.

„Un element extrem de important rămâne accelerarea procesului de electrificare a pieței auto. Autoturismele electrificate au ajuns la o cotă de piață de 68%, iar creșterile puternice înregistrate de modelele full-hibrid, plug-in hybrid și, mai ales, de cele 100% electrice confirmă schimbarea preferințelor consumatorilor către soluții de mobilitate mai eficiente și mai puțin dependente de combustibilii tradiționali.”

În luna aprilie au fost înmatriculate 10.112 autoturisme noi, cu 2,7% mai multe decât în aprilie 2025. Cu toate acestea, la nivelul întregului an, piața rămâne în scădere cu 14,1%.

În clasamentul mărcilor, Dacia rămâne liderul pieței, cu 1.711 unități înmatriculate în aprilie, însă marca înregistrează o scădere de 26,4% față de aceeași lună din 2025.

Pe următoarele poziții se află Toyota, Volkswagen, Škoda Auto și Mercedes-Benz.

La nivelul modelelor, cele mai înmatriculate autoturisme au fost Dacia Duster, Toyota Corolla, Dacia Logan, Škoda Octavia și Volkswagen Taigo.

Datele APIA arată că segmentul SUV continuă să domine piața românească, cu o cotă de piață de 62%. În aprilie 2026, acest segment a crescut cu 16,9% față de aceeași lună a anului trecut.

Clasele mici și compacte au avut însă evoluții negative. Clasa B a scăzut cu 12,5%, iar Clasa C cu 21,2%.

Pe segmentul autoturismelor 100% electrice, Tesla și BYD au avut cele mai puternice evoluții în primele luni ale anului.

Modelul Tesla Model Y conduce clasamentul electricelor, cu 426 unități și o creștere de 284% față de anul trecut.

În același timp, marca chineză BYD a urcat spectaculos pe piața din România, ajungând la 651 de autoturisme electrice înmatriculate în 2026, față de doar două unități în perioada similară a anului trecut.

Segmentul vehiculelor comerciale ușoare și minibus a înregistrat o creștere marginală de 0,1% în aprilie 2026. Cele mai vândute mărci au fost Ford Motor Company și Renault.

În zona vehiculelor comerciale grele și a autobuzelor, piața a rămas aproape constantă, cu o scădere nesemnificativă de 0,1%.

Potrivit datelor analizate de APIA, Volvo și DAF Trucks au înregistrat cele mai mari creșteri pe segmentul camioanelor de peste 16 tone.