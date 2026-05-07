România urmează să găzduiască, în premieră pentru Europa de Sud-Est, Simpozionul Anual al NATO pe teme hibride, la București, în perioada 15 octombrie 2026–16 octombrie 2026.

Acest eveniment este cel mai important forum al NATO în acest domeniu, va aduna laolaltă oficiali și experți din statele membre. Scopul principal al întâlnirii de la București este coordonarea modului în care Alianța răspunde la amenințările hibride, precum atacurile cibernetice și alte acțiuni care pot destabiliza spațiul euroatlantic. De asemenea, se urmărește întărirea capacității comune de apărare în fața acestor riscuri.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat, prin intermediul Facebook-ului, că este o veste importantă pentru România și că organizarea acestui simpozion confirmă rolul tot mai relevant al țării în discuțiile despre securitate. Ea a explicat că amenințările hibride nu au granițe și că este nevoie de o capacitate mai mare de apărare și de consecințe pentru cei care le produc.

Totodată, a subliniat că România devine un punct important în dezbaterile despre reziliență, având deja un rol în domeniul securității cibernetice prin găzduirea Centrului European de Competențe în domeniu. În opinia sa, este important ca discuțiile despre apărarea democrației și a infrastructurii critice să aibă loc la București, pentru a genera soluții utile întregii Alianțe Nord Atlantice. Ea a afirmat că această decizie confirmă încrederea statelor aliate în capacitatea României de a organiza un eveniment de nivel înalt pentru consolidarea cooperării dintre țările membre NATO.

„O veste importantă din cadrul NATO: România va găzdui Simpozionul Anual al NATO pe teme hibride în premieră pentru Europa de Sud-Est. Bucureștiul intră astfel pentru prima dată pe lista capitalelor care au organizat acest forum, după Helsinki, Praga și Oslo. Pe 15-16 octombrie 2026, Alianța își va coordona la București răspunsul la amenințările hibride – atacuri cibernetice și acțiuni de destabilizare îndreptate împotriva spațiului euro-atlantic. Amenințările hibride nu cunosc frontiere. Trebuie să creștem capacitatea de a ne apăra și să existe consecințe reale pentru cei care ne amenință siguranța în acest fel. România devine un nod important în dezbaterile despre reziliență. Suntem deja țara gazdă a Centrului Cyber al Uniunii Europene (ECCC) și, din această poziție, putem facilita convergența strategică dintre UE și NATO pe acest domeniu. Este esențial să discutăm despre apărarea democrației și a infrastructurii critice chiar aici, la București, pentru soluții de securitate care servesc întreaga Alianță. Confirmăm astfel, prin negocierile diplomatice din ultimele luni, încrederea statelor aliate că România poate găzdui o platformă de elită pentru consolidarea interoperabilității dintre statele membre”, este mesajul Oanei Țoiu.

Simpozionul Anual al NATO pe teme hibride (NATO Annual Hybrid Symposium) este cel mai important forum de profil al Alianței Nord Atlantice, dedicat coordonării strategiilor de răspuns la amenințările hibride și consolidării rezilienței colective. Simpozionul Anual al NATO (pe teme hibride) este, pe scurt, „consiliul de război” al experților care discută cum să protejeze țările membre de atacuri care nu sunt neapărat militare, cum ar fi dezinformarea, atacurile cibernetice sau sabotajul economic.

Deși conceptul de „amenințare hibridă” este vechi, acest format specific de simpozion este relativ nou, fiind la a patra ediție:

2022 – Helsinki (Finlanda): prima ediție, axată pe modul în care Rusia folosește tactici hibride;

2023 – Praga (Cehia): s-a discutat mult despre securitatea energetică și protejarea democrațiilor;

2025 – Oslo (Norvegia): accentul a fost pus pe protejarea infrastructurii submarine (cabluri de date, gazoducte);

2026 – București (România): octombrie 2026.

Evenimentul este organizat de Divizia de Provocări de Securitate Emergente a NATO și servește drept principalul loc în care cele 32 de state membre pun la comun informații secrete și strategii pentru a nu fi luate prin surprindere de tactici neconvenționale.

Țările membre care doresc să organizeze simpozionul își depun candidatura în mod voluntar. În general, o țară alege să facă acest lucru pentru a-și demonstra expertiza într-un anumit domeniu (în cazul României, securitatea cibernetică și hibridă) sau pentru a marca un rol strategic regional. Decizia finală nu aparține unei singure persoane, ci Consiliului Nord-Atlantic (NAC). În NATO, toate deciziile importante se iau prin consens — adică toate cele 32 de state membre trebuie să fie de acord cu locația propusă.