Agenția de evaluare financiară S&P Global Ratings atrage atenția că riscurile fiscale rămân principalele vulnerabilități pentru economiile din Europa Centrală și de Est, iar România se află printre statele expuse unor presiuni bugetare accentuate.

Karen Vartapetov, analist principal pentru ratingurile suverane din Europa Centrală şi de Est şi CSI în cadrul S&P Global Ratings, a explicat că deteriorarea contextului economic și costurile suplimentare suportate de guverne pun presiune tot mai mare pe finanțele publice din regiune.

Efectele încetinirii economice, combinate cu inflația alimentată de majorarea prețurilor la energie, dar și cu măsurile de sprijin acordate populației și companiilor, afectează echilibrele fiscale ale statelor europene. În paralel, cheltuielile ridicate pentru apărare și nivelul mare al transferurilor sociale contribuie la adâncirea presiunilor asupra bugetelor publice.

În analiza referitoare la România, reprezentantul S&P a subliniat că schimbările politice generate de destrămarea coaliției de guvernare pot întârzia sau complica procesul de negociere a viitorului buget de stat și aplicarea măsurilor fiscale asumate de autorități.

Potrivit analistului, angajamentele privind reducerea deficitului bugetar necesită măsuri suplimentare de consolidare fiscală în următorii ani, iar instabilitatea politică poate afecta capacitatea Executivului de a implementa aceste reforme.

„Acest lucru este important, deoarece angajamentul României de a reduce deficitele fiscale implică măsuri suplimentare de consolidare în următorii ani”, a reamintit el.

Avertismentul transmis de S&P vine într-un moment sensibil pentru economia României, în condițiile în care agențiile internaționale urmăresc evoluția deficitului bugetar și stabilitatea politică înaintea unor decizii privind ratingul de țară.

Moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost adoptată marți, 5 mai, cu 281 de voturi „pentru”, din totalul celor 431 de parlamentari prezenți în plen.

În total au fost exprimate 288 de voturi, dintre care trei au fost anulate, iar patru au fost împotriva moțiunii. Rezultatul votului a dus la demiterea Executivului și la intrarea Guvernului într-o perioadă de interimat, până la formarea unei noi majorități parlamentare.

Criza politică deschisă după căderea Cabinetului Bolojan apare într-un context economic complicat, marcat de presiuni asupra deficitului bugetar și de necesitatea continuării reformelor fiscale asumate de România în relația cu instituțiile europene și cu agențiile internaționale de rating.

S&P Global Ratings este una dintre cele mai mari agenții internaționale de evaluare financiară din lume, alături de Moody’s și Fitch Ratings. Instituția analizează capacitatea statelor și a companiilor de a-și plăti datoriile și stabilește ratinguri de credit folosite de investitori, bănci și instituții financiare internaționale.

În cazul unui stat, cum este România, S&P evaluează mai mulți indicatori economici și politici înainte de a acorda sau modifica ratingul suveran. Printre criteriile analizate se numără:

nivelul deficitului bugetar;

datoria publică;

stabilitatea politică;

creșterea economică;

inflația;

capacitatea Guvernului de a implementa reforme fiscale;

stabilitatea instituțională;

riscurile externe și geopolitice.

Analizele S&P au efect direct asupra costurilor la care un stat se poate împrumuta de pe piețele internaționale. Dacă perspectiva sau ratingul unei țări este înrăutățit, investitorii consideră că riscul este mai mare, iar statul ajunge să plătească dobânzi mai ridicate pentru finanțare.

În cazul României, avertismentele S&P sunt importante deoarece țara are deja un deficit bugetar ridicat, iar agenția urmărește dacă autoritățile pot reduce cheltuielile și menține stabilitatea fiscală. Instabilitatea politică, precum căderea unui Guvern sau blocajele parlamentare, poate afecta încrederea investitorilor și implementarea măsurilor economice asumate.

De asemenea, perspectiva negativă acordată de o agenție precum S&P poate influența:

cursul valutar;

costurile creditelor;

investițiile străine;

randamentele titlurilor de stat;

percepția investitorilor asupra economiei românești.

Un rating mai slab nu produce efecte imediate asupra populației, însă pe termen mediu poate duce la costuri mai mari pentru stat, iar acestea se pot reflecta ulterior în taxe, investiții publice sau cheltuieli bugetare.

