Blocajul politic generat după moțiunea de cenzură amplifică riscul de recesiune pentru economia României, într-un moment în care țara se confruntă cu presiuni financiare majore și cu obligații importante față de partenerii internaționali. Potrivit analizei Frames, piețele externe urmăresc atent evoluțiile de la București, iar orice semnal de instabilitate afectează încrederea investitorilor și capacitatea statului de a se finanța în condiții avantajoase.

Primele reacții au apărut deja pe piața valutară și în costurile de finanțare ale statului. Cursul leu/euro continuă să urce, apropiindu-se de pragurile de 5,3-5,5 lei/euro, în timp ce dobânzile la care România se împrumută au ajuns la cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană. Evoluțiile pun presiune suplimentară asupra inflației și asupra costurilor suportate de populație și mediul de afaceri.

„Corecțiile dictate de piețe sunt nemiloase și, din păcate, vor fi extrem de costisitoare pentru toți românii”, spune Adrian Negrescu, managerul Frames.

Analiza arată că efectele instabilității politice nu se limitează doar la percepția externă, ci influențează direct consumul, investițiile și perspectivele economice pe termen scurt. În lipsa unui executiv capabil să transmită predictibilitate și disciplină fiscală, România riscă să intre într-o spirală economică dificil de controlat.

Potrivit Frames, Ministerul Finanțelor a primit deja avertismente din partea marilor agenții internaționale de rating, care monitorizează atent situația politică și economică din România. Semnalele transmise în ultimele zile indică faptul că orice întârziere sau ezitare în gestionarea crizei politice poate avea consecințe severe asupra ratingului suveran al țării.

Retrogradarea României în categoria Junk, rezervată statelor nerecomandate investițiilor, ar produce efecte directe asupra costurilor de finanțare pentru populație, companii și administrația publică. Într-un asemenea scenariu, creditele s-ar scumpi suplimentar, iar accesul la capital extern ar deveni mai dificil.

„Sper că dl. Bolojan, în calitate de premier interimar și Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, să asigure continuarea la timp a plăților și să își respecte fără excepție angajamentele publice. Și asta în condițiile în care disciplina financiară nu mai este doar o recomandare teoretică, ci o regulă de supraviețuire. Doar așa poate fi protejată capacitatea statului de a se finanța de pe piețele internaționale”, afirmă Negrescu.

Consultanții Frames consideră că stabilitatea și predictibilitatea reprezintă, în acest moment, singurele argumente capabile să calmeze piețele financiare. În lipsa unor măsuri clare și coerente, riscul unei recesiuni economice se poate amplifica rapid.

Anul 2026 este considerat de analiști un moment decisiv pentru marile proiecte economice și strategice ale României. Potrivit Frames, implementarea acestora depinde direct de capacitatea autorităților de a instala rapid un guvern funcțional și credibil.

Primul obiectiv major este implementarea reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, program prin care România mai poate atrage aproximativ 10 miliarde de euro până în luna august.

„N-am reușit până acum să atragem decât o tremie din banii puși la dispoziție de Bruxelles. Dacă nu vom reuși să respectăm angajamentele de reformă, PNRR va rămâne în istoria României drept Planul Național de Reforme Ratate”, spune Negrescu.

Al doilea obiectiv strategic vizează accesarea fondurilor din programul european SAFE, evaluate la aproximativ 16 miliarde de euro. Banii sunt destinați modernizării armatei, proiectelor de infrastructură și creșterii securității naționale.

„SAFE nu e o conspirație, este o gură de oxigen pentru România din perspectiva securității naționale. Avem șansa de a ne relansa producția din industria de apărare și să continuăm autostrăzile. Și asta la un cost nesperat de bun. Cei 16,68 miliarde de euro sunt oferiți la o dobândă de numai 3% față de 7% cât se împrumută în mod normal statul și cu o perioadă de grație de 10 ani. Practic ne modernizăm armata și infrastructura cu un credit pe care îl vom plăti în 45 de ani de acum încolo”, arată analiza Frames.

Totodată, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este considerată esențială pentru consolidarea imaginii externe a țării și pentru menținerea atractivității în fața investitorilor internaționali.

„Dacă nu vom avea rapid un guvern capabil să pună în practică aceste reforme, din păcate ne vom îndrepta spre o recesiune dură, pentru că piețele nu vor ezita să sancționeze România pentru acest derapaj politic. Pe investitori nu îi interesează lupta electorală, cine dă mai bine la televizor, ei fac calcule seci, concrete, bazate pe date predictibile nu pe sloganuri și promisiuni de mai bine’” a mai spus Negrescu.

În același context, managerul Frames a transmis și un apel către noua conducere politică a statului privind asumarea unor termene clare pentru proiectele strategice.

„Sper ca dl. președinte Nicușor Dan să nu accepte nicio formulă guvernamentală care să nu includă aceste proiectele majore drept priorități, cu ține și termene asumate. Fără un program de guvernare cu un timeline concret, e puțin probabil ca acest plan de țară să devină realitate”, a mai spus managerul Frames.

În paralel cu tensiunile politice, datele economice din primele luni ale anului 2026 indică o schimbare importantă în politica fiscală a statului. Deficitul bugetar s-a redus semnificativ în primul trimestru, coborând la 21 de miliarde de lei, comparativ cu 43,6 miliarde de lei în aceeași perioadă a anului trecut.

Ca pondere în PIB, deficitul a scăzut de la 2,28% în martie 2025 la 1,03% în martie 2026, semnalând o consolidare fiscală accelerată. Potrivit Frames, această evoluție a fost susținută atât de creșterea veniturilor la buget, cât și de limitarea cheltuielilor publice.

Veniturile statului au crescut cu 12,3%, pe fondul încasărilor mai mari din TVA și din impozitul pe salarii. Analiza indică faptul că digitalizarea ANAF, prin sistemele e-Factura și e-Transport, începe să reducă evaziunea fiscală și să aducă la suprafață o parte din economia gri.

În același timp, cheltuielile totale ale statului au scăzut cu 2,8% în termeni nominali, o evoluție rar întâlnită în administrația publică românească.

„Observăm o corecție reală a cheltuielilor cu personalul bugetar și o plafonare a ritmului în care cresc cheltuielile rigide ale statului, un semnal că aparatul administrativ încearcă o cură de slăbire”, arată analiza Frames.

Analiza Frames evidențiază și o revenire consistentă a investițiilor străine directe, după doi ani consecutivi de scădere. În 2025, investițiile externe au crescut cu 45%, până la 8,1 miliarde de euro, iar trendul s-a menținut și în primele luni din 2026.

Datele arată că în primele două luni ale anului curent investițiile străine au avansat cu aproximativ 40%, semnalând o revenire a încrederii investitorilor internaționali în economia românească și în capacitatea autorităților de a stabiliza mediul macroeconomic.

În paralel, dezechilibrele externe încep să se tempereze. Ritmul de creștere al deficitului de cont curent s-a redus puternic, de la 34,4% în 2024 la doar 3,4% în 2025, în timp ce deficitul comercial de bunuri a scăzut cu 1,4%.

O schimbare importantă apare și în structura investițiilor publice. Deși valoarea totală a investițiilor statului a scăzut cu 13,5% în primul trimestru din 2026, investițiile susținute din fonduri europene și prin PNRR au crescut cu 12,7%, ajungând la 16,23 miliarde de lei.

„Această reorientare indică o strategie guvernamentală clară. Șantierele rămân deschise folosind prioritar bani nerambursabili sau împrumuturi europene ieftine, luând astfel o presiune uriașă de pe umerii bugetului de stat. E o veste bună dar care ascunde și un pericol major. Dacă acești bani europeni nu mai vin pentru că nu suntem capabili să facem reforme, majoritatea investițiilor vor fi stopate, iar riscul unei recesiuni economice majore va deveni unul cât se poate de real”, mai arată analiza Frames.

Tabel: Indicatorii economici care arată riscul de recesiune în România: