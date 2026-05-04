Tensiunile politice din România pot avea consecințe economice rapide și semnificative, avertizează analistul economic Adrian Negrescu. Potrivit acestuia, o eventuală instabilitate guvernamentală ar putea amplifica presiunea asupra inflației, cursului de schimb și costurilor de împrumut ale statului.

Într-un context în care euro a fost cotat de Banca Națională a României la 5,1998 lei, piața valutară continuă să arate semne de volatilitate, influențate de incertitudinea politică și fiscală.

Conform estimărilor lui Adrian Negrescu, inflația ar putea depăși pragul de 10% în perioada următoare. O astfel de evoluție ar reduce puterea de cumpărare cu aproximativ 15%, afectând în special categoriile vulnerabile, precum pensionarii și familiile cu copii.

Economistul susține că presiunile inflaționiste sunt alimentate nu doar de factori economici, ci și de incertitudinea politică, care influențează încrederea în piață și stabilitatea financiară.

„Inflația va ajunge zilele acestea la peste 10% ceea ce va diminua puterea de cumpărare cu circa 15%, lovind în special persoanele vulnerabile, precum pensionarii și copiii. Această inflație este generată de ideea stupidă a unor politicieni de a da jos un om. E cântecul de lebădă pentru stabilitatea României. Dacă mâine va cădea Guvernul, leul se va duce pe o pantă semnificativă, iar România va înregistra căderi masive pe bursă și o creștere a costurilor de finanțare la 7,8%, față de 7,4% cu cât ne împrumutăm în prezent. Suntem oaia neagră a Europei, iar politicienii au creat această situație”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Pe piața interbancară, euro a continuat să crească, după ce anterior a atins un nou maxim istoric în raport cu leul. În acest context, există riscul ca moneda națională să se deprecieze suplimentar dacă instabilitatea politică persistă.

Negrescu avertizează că, într-un scenariu nefavorabil, cursul ar putea urca spre 5,5 lei sau chiar 6 lei pentru un euro în următoarele săptămâni.

„Problema este că, dacă vom continua pe acest trend de depreciere, aşa cum vedem în ultimele trei zile, există riscul ca, în următoarele săptămâni, cursul să ajungă la 5,5 lei sau chiar 6 lei pentru un euro, în cel mai nefavorabil scenariu”, a adăugat specialistul.

Un alt efect major al instabilității politice este creșterea costurilor de împrumut ale României. În prezent, statul se finanțează la aproximativ 7,4%, însă acestea ar putea urca spre 7,8% sau mai mult, în funcție de evoluția pieței și de nivelul de încredere al investitorilor.

Creșterea costurilor de finanțare ar pune presiune suplimentară pe bugetul public, afectând capacitatea statului de a susține investiții și programe sociale.

Banca Națională a României încearcă să limiteze volatilitatea cursului de schimb și să mențină un echilibru pe piața valutară. Totuși, specialiștii atrag atenția că intervențiile băncii centrale au limite în contextul unor tensiuni politice prelungite.

Economiștii subliniază că stabilitatea guvernamentală este esențială pentru menținerea încrederii investitorilor, respectarea angajamentelor internaționale și asigurarea accesului la finanțare externă în condiții sustenabile.

În lipsa unui guvern stabil și funcțional, riscul de depreciere a indicatorilor macroeconomici crește semnificativ.

Situația politică este marcată de dezbaterea și votul unei moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului, susținută de 254 de parlamentari. Votul este programat pentru 5 mai și ar putea influența decisiv direcția politică și economică a României în perioada următoare.