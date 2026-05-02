Bulgaria a înregistrat cea mai ridicată rată anuală a inflației din întreaga zonă euro în luna aprilie 2026, conform datelor preliminare furnizate de Eurostat.

Bazându-se pe Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum (HICP), autoritățile europene au calculat o valoare de 6,2% pentru Sofia, plasând țara pe primul loc într-un clasament marcat de presiuni economice vizibile.

Această tendință subliniază o discrepanță majoră între economiile statelor membre, în contextul în care media zonei euro a accelerat la rândul ei, atingând pragul de 3,0% în aceeași perioadă, scriu jurnaliștii bulgari de la Novinite.

Zona euro cuprinde cele 21 țări ale Uniunii Europene (UE) care au adoptat euro ca monedă.

Creșterea generalizată a prețurilor în cadrul blocului monetar a fost alimentată în mod decisiv de evoluția sectorului energetic. Estimările arată că prețurile la energie au explodat, atingând o rată de 10,9% în aprilie, față de doar 5,1% în luna martie.

Această dublare a ritmului de creștere pentru componenta energetică a anulat efectele unor evoluții mai temperate în alte sectoare, cum ar fi serviciile, care au scăzut ușor la 3,0%.

În timp ce Bulgaria conduce topul scumpirilor, alte state urmează o traiectorie similară, deși la intensități diferite. Lituania raportează o inflație de 4,9%, urmată de Grecia cu 4,6% și Belgia cu 4,3%.

La polul opus, stabilitatea este mai vizibilă în Finlanda, unde rata anuală a rămas la 2,3%, și în Malta, cu un nivel de 2,4%. Franța și Țările de Jos au raportat valori identice, de 2,5%, demonstrând o reziliență sporită în fața șocurilor de pe piața resurselor.

O situație particulară apare în analiza internă a Bulgariei, unde Institutul Național de Statistică a publicat date și mai alarmante. Conform metodologiei naționale (CPI), care reflectă structura specifică a consumului intern, inflația anuală a urcat la 7,1%, cu o creștere lunară de aproximativ 2% doar în aprilie.

Această diferență față de pragul de 6,2% calculat de Eurostat provine din deosebirile de calcul dintre indicele național și cel armonizat, acesta din urmă fiind utilizat strict pentru a asigura comparabilitatea între țările UE.

Experții subliniază că aceste estimări preliminare reprezintă un semnal de alarmă privind dinamica prețurilor. În ciuda eforturilor de stabilizare, Bulgaria se confruntă cu presiuni inflaționiste mult mai persistente decât partenerii săi europeni.

Sinteză statistică: dinamica inflației în zona euro (aprilie 2026)

Indicator / Stat Membru Rată Inflație (HICP) Componentă Principală / Observații Bulgaria 6,2% Cea mai mare rată din zona euro (7,1% pe CPI național) Lituania 4,9% Poziția a doua în clasamentul scumpirilor Grecia 4,6% Presiuni inflaționiste ridicate în sudul Europei Media Zonei Euro 3,0% Accelerare pentru a patra lună consecutivă Energia (Total UE) 10,9% Principalul factor de creștere (față de 5,1% în martie) Servicii (Total UE) 3,0% Ușoară scădere față de luna precedentă (3,2%) Franța / Țările de Jos 2,5% Evoluție sub media zonei euro Finlanda 2,3% Cea mai scăzută rată a inflației din raport

Reamintim că, la jumătatea lunii aprilie 2026, Eurostat transmitea România este în continuare ţara europeană cu cea mai ridicată inflaţie anuală, de 9% în martie, dublu faţă de ţările clasate pe locurile următoare, Croaţia, cu 4,6% şi Lituania, cu 4,4%.

Inflaţia din martie este şi cea mai ridicată din ultimele luni, după 8,3% în februarie şi 8,5% în ianuarie. În martie 2025, România avea o rată a inflaţiei de 5,1%.

Comparativ cu februarie, preţurile de consum s-au majorat cu 0,9% în România, sub media UE de 1,1% şi 1,3% în zona euro.

Cea mai mare creştere lunară a fost în Portugalia, de 2,3%, urmată de Grecia, cu 2,1%, şi Letonia, cu 1,9%.