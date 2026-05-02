Proiectul euro digital, strâns legat de utilizarea actuală de carduri, marchează cea mai amplă transformare a sistemului de plăți din Europa din ultimele decenii. Inițiativa urmărește să ofere o alternativă publică la metodele dominante de plată controlate în prezent de companii americane.

Euro digital reprezintă o formă de numerar electronic garantată de Banca Centrală Europeană, concepută pentru a funcționa alături de bancnote și serviciile oferite de bănci comerciale. Potrivit propunerii Comisiei Europene, utilizatorii vor avea acces la un portofel digital, cu o limită de utilizare încă neclară, care va permite plăți atât online, cât și offline.

Un element central al proiectului este confidențialitatea: tranzacțiile sunt gândite să fie neidentificabile, similar utilizării numerarului. Dacă legislația va fi adoptată până la finalul anului 2026, euro digital ar putea fi utilizat pentru plăți de retail începând cu 2029.

Contextul este puternic influențat de piața cardurilor: Visa și Mastercard controlează 61% din plățile cu carduri în zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere, conform datelor BCE. În acest context, instituțiile europene transmit un mesaj clar: reducerea dependenței de infrastructura externă și consolidarea suveranității monetare.

Opoziția față de euro digital, care ar putea afecta direct ecosistemul actual al cardurilor, este din ce în ce mai puternică în rândul băncilor comerciale și al industriei financiare.

Reprezentanții sectorului bancar avertizează că noul instrument ar putea dezechilibra sistemul existent.

„Euro digital de retail, în forma actuală, perturbă acest echilibru, transformând banii băncii centrale într-un concurent direct al banilor băncilor comerciale”, a declarat Daniel Baal, președintele Federației Bancare Franceze.

Și platforma europeană de plăți Wero, susținută de marile bănci, își exprimă rezervele. Martina Weimert, CEO al companiei, a recunoscut utilitatea plăților offline, dar a avertizat că statutul de mijloc legal de plată ar crea o „distorsiune a concurenței”, scriu cei de la Euronews.com.

Susținătorii proiectului resping aceste argumente și consideră că băncile ignoră rolul public al monedei.

„Este ca și cum numerarul nu ar exista, iar industria ar susține că este nedrept pentru că comercianții trebuie să-l accepte și utilizatorii nu plătesc taxe”, a declarat Peter Norwood, cercetător la Finance Watch.

Acesta a subliniat importanța statutului legal:

„Numerarul este un bun public. Acesta este rolul euro digital – să-l păstreze în era digitală”.

Fără obligativitatea acceptării, proiectul nu ar atinge masa critică necesară:

„Dacă comercianții nu sunt obligați să-l accepte, nu va avea o utilizare largă și nu va asigura disponibilitatea banilor publici”, a adăugat Norwood.

Dincolo de impactul asupra cardurilor și sistemului bancar, euro digital ridică îngrijorări serioase legate de confidențialitate și controlul statului asupra tranzacțiilor.

Activiștii pentru protecția datelor și susținătorii descentralizării avertizează că o monedă digitală emisă de stat ar putea oferi autorităților o vizibilitate fără precedent asupra cheltuielilor cetățenilor și chiar posibilitatea de a le restricționa.

Plafonul propus pentru deținerile individuale nu a reușit să calmeze aceste temeri. În paralel, industria cripto, deși mai puțin influentă în Europa decât în SUA, critică proiectul, considerând că acesta concurează direct cu alternativele descentralizate, dar într-un cadru complet controlat instituțional.

Banca Centrală Europeană încearcă să reducă tensiunile, susținând că sectorul privat va avea un rol esențial în implementare. Instituția afirmă că băncile comerciale vor furniza serviciile și vor fi compensate pentru implicarea lor.

Soarta euro digital, cu impact direct asupra pieței cardurilor, depinde în mare măsură de negocierile politice din Parlamentul European.

Raportorul principal al proiectului, eurodeputatul spaniol Fernando Navarrete Rojas, este perceput ca fiind sceptic față de inițiativă și favorabil soluțiilor din sectorul privat. Cu o experiență vastă în sistemul bancar, acesta a avut peste o sută de întâlniri pe tema euro digital de la preluarea dosarului în decembrie 2024.

În cadrul unui eveniment al industriei bancare, acesta a declarat:

„Îmi pare rău că am început poate nu cu cele mai urgente părți ale construcției”.

Navarrete a subliniat preferința pentru sectorul privat, pe care îl consideră „mult mai eficient”. De asemenea, a avertizat asupra efectelor statutului de mijloc legal de plată:

„Chiar dacă (euro digital) nu este bun, ești obligat să-l folosești”.

În culise, negocierile au fost tensionate, cu poziții divergente între grupurile politice. Socialiștii, liberalii, verzii și stânga susțin proiectul, în timp ce Partidul Popular European, reprezentat de Navarrete, a adoptat o poziție critică.

O propunere cheie de limitare a euro digital doar la plăți offline a fost abandonată, facilitând avansarea negocierilor.

Procesul legislativ continuă, însă cu întârzieri. Votul din comisie este așteptat la finalul lunii iunie, iar adoptarea finală a legislației este estimată pentru sfârșitul anului 2026.

Tabel de sinteză – Impactul euro digital asupra sistemului de carduri și plăților: