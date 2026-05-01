Analiștii avertizează că economia regiunii se confruntă în prezent cu riscul de stagflație, pe fondul creșterii prețurilor și al încetinirii ritmului de creștere economică.

Cu toate acestea, Christine Lagarde consideră că acest termen nu este potrivit pentru a descrie condițiile economice actuale.

Lagarde a explicat că situația economică actuală nu poate fi comparată cu cea din anii ’70, când inflația a rămas persistent ridicată, iar șomajul se menținea la niveluri mari, în contextul unui cadru monetar și fiscal complet diferit față de cel din prezent.

Ea a subliniat că, din acest motiv, termenul de stagflație nu este potrivit pentru condițiile economice actuale, pe care l-a descris drept un concept „exagerat” în raport cu realitatea de acum.

„Riscurile de creştere a inflaţiei şi riscurile de scădere a economiei s-au intensificat. Cu cât mai mult va continua războiul şi cu cât mai mult preţurile la energie rămân ridicate, cu atât mai puternic va fi impactul asupra inflaţiei şi a economiei”. Aşteptările inflaţioniste pe termen mai lung rămân bine ancorate, deşi pe termen scurt acestea s-au modificat semnificativ. Consiliul guvernatorilor nu se angajează în prealabil la o anumită evoluţie a dobânzii”, a anunţat joi instituţia de la Frankfurt.

Lagarde a precizat că proiecțiile BCE din luna martie, care estimează o creștere a PIB-ului zonei euro de 0,9% în 2026, de 1,3% în 2027 și de 1,4% în 2028, nu sugerează o perioadă de stagnare economică.

„În acest an este un avans mai redus, dar nu suntem în stagnare, şi în niciun caz în recesiune”, a declarat Lagarde. Oficialul a adăugat: „Acum ne putem imagina scenarii în care ne îndreptăm spre acele situaţii. Dar nu este ceea ce vedem în acest moment”.

Unii analiști avertizează că impactul creșterii prețurilor la energie ar putea reduce ritmul de creștere al economiei zonei euro cu aproximativ 0,5 puncte procentuale.

Eurostat estimează că, în martie 2026, aproximativ 13,226 milioane de persoane din Uniunea Europeană și 10,984 milioane din zona euro erau șomere.

Față de februarie 2026, numărul șomerilor a scăzut cu 25.000 în UE și cu 63.000 în zona euro. Comparativ cu martie 2025, șomajul a înregistrat o reducere de 24.000 în Uniunea Europeană și de 170.000 în zona euro.

”În martie 2026, rata şomajului ajustată sezonier în zona euro a fost de 6,2%, în scădere de la 6,3% în februarie 2026, precum şi în martie 2025. Rata şomajului în Uniunea Europeană a fost de 6,0% în martie 2026, stabilă faţă de februarie 2026 şi martie 2025”, arată cifrele publicate, joi, de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene.

Șomajul în rândul tinerilor

În aceeași lună, 2,978 milioane de tineri sub 25 de ani erau fără loc de muncă în UE, dintre care 2,354 milioane în zona euro.

Rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 15,4% în Uniunea Europeană, în ușoară creștere față de luna precedentă, când era de 15,3%, în timp ce în zona euro s-a menținut la 14,9%, stabilă comparativ cu februarie 2026.

Șomajul pe sexe

În martie 2026, rata șomajului în rândul femeilor a fost de 6,2% în UE, menținându-se la același nivel ca în luna anterioară, în timp ce în rândul bărbaților a scăzut ușor la 5,7%, de la 5,8%.

În zona euro, rata șomajului a fost de 6,5% în rândul femeilor și de 6,0% în rândul bărbaților, ambele valori rămânând stabile față de februarie 2026.