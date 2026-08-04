Curs valutar BNR, 4 august 2026. Leul pierde teren în fața euro și dolarului

Banca Națională a României a publicat marți, 4 august 2026, noile cotații oficiale pentru principalele valute și pentru gramul de aur. Cursul valutar indică o nouă apreciere a euro și menținerea dolarului american la un nivel ridicat în raport cu leul. Evoluția este urmărită atent atât de populație, cât și de companiile care efectuează plăți în valută sau au credite denominate în monede străine.

Cursul valutar publicat de BNR indică pentru moneda europeană o cotație de 5,2497 lei, cel mai ridicat nivel din ultimele săptămâni. Evoluția confirmă tendința de apreciere ușoară a euro în raport cu moneda națională, într-un context influențat de mișcările de pe piețele financiare și de politica monetară din zona euro.

Față de ședințele precedente, variațiile au rămas moderate, ceea ce oferă în continuare un grad ridicat de predictibilitate pentru companiile implicate în operațiuni comerciale cu statele membre ale Uniunii Europene.

Creșterea monedei europene are efecte directe asupra românilor care achită rate la credite în euro, dar și asupra firmelor care importă bunuri, materii prime sau echipamente din spațiul comunitar. O apreciere a euro poate conduce la majorarea costurilor și, implicit, la presiuni asupra bugetelor familiilor și ale companiilor.

BNR a stabilit pentru dolarul american un curs oficial de 4,5624 lei, nivel care reflectă menținerea unei poziții solide în raport cu moneda națională.

Stabilitatea dolarului este influențată de evoluția economiei Statelor Unite și de deciziile de politică monetară ale Rezervei Federale. Moneda americană rămâne un reper important pentru numeroase piețe internaționale.

Pentru economia României, un dolar puternic poate însemna costuri mai ridicate pentru importurile denominate în această monedă, inclusiv pentru produse energetice, tehnologice sau din industria auto. În același timp, românii care primesc bani din Statele Unite beneficiază de un curs favorabil la conversia în lei.

Alte monede importante au înregistrat, la rândul lor, valori relevante în raport cu leul, potrivit datelor publicate de banca centrală.

Lira sterlină este cotată la 6,1318 lei, menținându-se printre cele mai puternice monede față de leu. Evoluția acesteia continuă să fie influențată de contextul economic și politic din Regatul Unit, precum și de deciziile Băncii Angliei.

Francul elvețian, considerat în mod tradițional o monedă de refugiu în perioade de incertitudine, a fost cotat la 5,6303 lei. Investitorii urmăresc atent evoluția acestuia, deoarece cererea pentru franc crește, de regulă, în perioadele de volatilitate de pe piețele internaționale.

BNR a anunțat pentru gramul de aur o cotație de 593,7278 lei.

Metalul prețios continuă să fie preferat de investitori ca instrument de protecție împotriva inflației și a incertitudinilor economice sau geopolitice. Evoluția prețului este influențată de cererea globală, de rezervele băncilor centrale și de dinamica principalelor valute.

Specialiștii din domeniul financiar consideră că includerea aurului într-un portofoliu investițional poate contribui la reducerea riscului în perioade dificile. Deși prețul poate înregistra fluctuații pe termen scurt, metalul prețios și-a demonstrat în timp rolul de activ de protecție.

Pe lângă euro, dolar, liră și franc, BNR a actualizat și cotațiile altor monede utilizate frecvent în relațiile comerciale internaționale.

Leul moldovenesc este cotat la 0,2611 lei, forintul maghiar (100 unități) la 1,4425 lei, zlotul polonez la 1,2173 lei, iar coroana cehă la 0,2169 lei.

În ceea ce privește monedele asiatice, yena japoneză (100 unități) este cotată la 2,8888 lei, yuanul chinezesc la 0,6756 lei, lira turcească la 0,0959 lei, iar rubla rusească la 0,0563 lei. Aceste cotații sunt urmărite de companiile care desfășoară operațiuni comerciale cu parteneri din Asia și din regiunea Mării Negre.