Schimbare neașteptată pe piețele globale. Petrolul își revine după scăderile recente

Piețele financiare internaționale au avut o evoluție neuniformă marți dimineață, după avansul înregistrat pe Wall Street în ședința precedentă. Acțiunile asiatice au înregistrat variații diferite, iar indicatorii disponibili înaintea deschiderii burselor europene au sugerat o pornire ușor pozitivă, susținută de reducerea presiunilor generate de prețurile petrolului.

Investitorii au continuat să urmărească atât rapoartele financiare ale companiilor programate pentru această săptămână, cât și efectele intervenției valutare comune realizate de Statele Unite și Japonia săptămâna trecută. Analiștii au indicat că piețele încearcă să evalueze impactul acestei măsuri asupra evoluției yenului și asupra perspectivelor economice.

Indicele japonez Nikkei 225 a coborât cu 0,3%, până la 63.585,58 puncte, în timp ce dolarul american a avansat ușor față de moneda niponă, de la 157,18 yeni la 157,51 yeni. Euro era cotat la 1,1511 dolari, nivel apropiat de cel anterior, de 1,1514 dolari.

Moneda americană se tranzacționa la aproximativ 160 de yeni înainte ca autoritățile să intervină pentru susținerea yenului, după ce acesta ajunsese la cele mai scăzute niveluri din aproape patru decenii. Unii specialiști au apreciat că eficiența intervenției rămâne dificil de anticipat, deoarece aceasta nu schimbă factorii economici de bază care influențează cursul valutar, precum inflația, nivelul dobânzilor și diferențele dintre economii.

„O operațiune susținută de SUA are o greutate mult mai mare decât acționarea independentă a orașului Tokyo, iar promisiunea unor acțiuni suplimentare îi va face pe speculanți să se gândească. Însă orice contribuție a SUA va fi probabil limitată de dimensiune”, se arată într-un raport al BMI, o unitate a Fitch Solutions.

Matthew Ryan, șeful departamentului de strategie de piață de la firma globală de servicii financiare Ebury, a declarat că măsura ar putea produce efecte deoarece indică o posibilă schimbare a direcției politicii monetare, nu doar o intervenție temporară pentru limitarea presiunilor asupra monedei.

„Aceasta este o evoluție istorică și semnificativă pentru yen, care îmbunătățește semnificativ încrederea în previziunile noastre ușor optimiste privind moneda națională”, a spus el.

În Asia, principalele burse au avut evoluții diferite. Indicele Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 1,3%, până la 6.174,72 puncte. Bursa australiană a înregistrat o creștere, indicele S&P/ASX 200 urcând cu 1,2%, până la 9.129,00 puncte. În Hong Kong, indicele Hang Seng a pierdut 0,5%, ajungând la 25.881,99 puncte, în timp ce indicele Shanghai Composite a crescut cu 0,2%, până la 3.802,61 puncte.

Volatilitatea a rămas ridicată pe piețele globale, în special din cauza evoluțiilor acțiunilor companiilor producătoare de cipuri. Titlurile acestor companii au avut fluctuații importante în ultimele săptămâni, pe fondul preocupărilor privind sustenabilitatea creșterii veniturilor asociate dezvoltării inteligenței artificiale.

Pe piața americană, acțiunile au crescut luni, iar scăderea prețurilor petrolului a contribuit la reducerea temerilor legate de inflație. Indicele S&P 500 a avansat cu 1,5%, apropiindu-se de recordul stabilit la începutul acestei veri, fiind cu doar 0,1% sub acel nivel.

Indicele Dow Jones Industrial Average a câștigat 693 de puncte, echivalentul unei creșteri de 1,3%, atingând un nou maxim istoric. În același timp, indicele Nasdaq Composite a urcat cu 2,1%.

Prețurile petrolului au revenit marți în tranzacțiile asiatice, după scăderea puternică din ședința precedentă. Țițeiul american de referință a crescut cu 84 de cenți, până la 81,18 dolari pe baril, iar petrolul Brent a avansat cu 1,15 dolari, ajungând la 84,92 dolari pe baril.

Luni, cotațiile petrolului au coborât cu peste 5% după ce președintele american Donald Trump a anunțat în weekend că a decis amânarea unor noi atacuri împotriva Iranului, la solicitarea aliaților din regiune.

În ultima perioadă, prețul petrolului Brent a oscilat între 72 și 102 dolari pe baril, pe fondul schimbărilor privind percepția investitorilor asupra riscurilor legate de conflictul din Iran și asupra posibilității ca transporturile de țiței prin Golful Persic să revină la un flux normal.

Randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani a scăzut la 4,68%, de la 4,75% la finalul ședinței de vineri. Nivelul rămâne însă peste valoarea de 3,97% înregistrată înainte de izbucnirea războiului cu Iranul.