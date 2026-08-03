Toyota intră într-o zonă de incertitudine. Ce urmăresc acum investitorii după ultima lovitură

Toyota Motor este așteptată să raporteze o nouă reducere a profitului operațional, marcând a cincea scădere trimestrială consecutivă, pe fondul vânzărilor mai slabe pe anumite piețe și al creșterii costurilor. Investitorii urmăresc în același timp impactul cutremurului produs recent în sudul Japoniei, care a afectat activitatea unor furnizori și a determinat oprirea temporară a producției în mai multe fabrici ale companiei.

Cel mai mare producător auto la nivel mondial ar urma să anunțe marți un profit operațional de aproximativ 1,11 trilioane de yeni (7,04 miliarde de dolari) pentru perioada aprilie-iunie, potrivit estimării mediane realizate de opt analiști consultați de LSEG. Valoarea ar reprezenta o scădere de 5% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Analiștii apreciază că rezultatele trimestriale au fost influențate de reducerea volumelor de vânzări pe unele piețe externe, dar și de majorarea costurilor de-a lungul lanțului de aprovizionare, pe fondul tensiunilor geopolitice și al problemelor logistice.

Vânzările globale de vehicule Toyota și Lexus au scăzut cu 3% în primul trimestru fiscal, ajungând la puțin peste 2,5 milioane de unități. Reducerile importante înregistrate în China și Orientul Mijlociu au depășit creșterea moderată a vânzărilor din Statele Unite.

Investitorii analizează și consecințele cutremurului puternic care a lovit insula Kyushu din Japonia săptămâna trecută. Seismul a afectat operațiunile unor furnizori și a obligat Toyota să suspende temporar producția la patru fabrici interne.

Compania a oprit activitatea la trei uzine din regiune până miercuri și a suspendat producția la o altă fabrică din centrul Japoniei până vineri. Două dintre cele patru unități afectate sunt centre de asamblare a vehiculelor.

Situația furnizorilor rămâne incertă. Aisin, unul dintre furnizorii importanți ai Toyota, a anunțat că nu poate preciza momentul reluării producției la o fabrică avariată aflată în apropierea epicentrului cutremurului. Aproximativ 200 de persoane participau la operațiunile de recuperare de la fața locului.

„Primul trimestru ar putea fi puțin mai dificil decât se aștepta”, a declarat Christopher Richter, analist auto la CLSA, precizând că volumele de vânzări au fost mai reduse decât estimările inițiale.

Rezultatele Toyota au fost afectate de evoluția negativă a mai multor regiuni. Vânzările companiei au scăzut cu 28% în China și cu aproximativ o treime în Orientul Mijlociu în perioada analizată.

Christopher Richter a menționat că producătorul japonez a avut rezultate mai slabe și în Oceania și America Latină, unde producătorii chinezi de automobile, inclusiv BYD, își extind rapid prezența.

În Oceania, vânzările Toyota au scăzut cu 16%, iar în America Centrală și de Sud reducerea a fost de 5%. Analiștii susțin că presiunile generate de conflictul din Orientul Mijlociu au contribuit la creșterea prețurilor pentru anumite materiale, precum aluminiul și nafta, dar și la perturbarea transporturilor de vehicule către această regiune.

Compania s-a confruntat cu dificultăți și pe piața din Statele Unite, unde tranziția de la actualul model RAV4 către o versiune reproiectată a afectat temporar ritmul vânzărilor unuia dintre cele mai populare SUV-uri ale sale.

Analiștii se așteaptă ca investitorii să solicite informații suplimentare privind momentul în care vânzările noului RAV4 ar putea reveni pe o traiectorie de creștere. Modelul are un rol important în gama globală a producătorului japonez.

„Investitorii ar fi dornici să afle detalii despre momentul în care compania se așteaptă ca vânzările modelului să accelereze”, a declarat Richter.

De asemenea, piața va urmări dacă Toyota modifică estimarea actuală privind profitul operațional de 3 trilioane de yeni pentru anul financiar în curs. Evoluția costurilor materialelor și eventualele efecte suplimentare provocate de întreruperile de producție rămân factori monitorizați de investitori.