Chery investește milioane de dolari într-o uzină din Africa de Sud. Producția de automobile va începe în a doua jumătate a anului 2027

Constructorul auto chinez Chery a preluat oficial, vineri, uzina de automobile Nissan din Rosslyn, Africa de Sud, în baza unui acord anunțat încă din luna ianuarie. Reprezentanții companiei au anunțat că vor investi milioane de dolari pentru modernizarea facilităților și instalarea de noi echipamente, în perspectiva începerii producției de vehicule în Africa de Sud la jumătatea anului 2027.

Compania chineză a precizat că intenționează să transforme Africa de Sud în principalul său centru african pentru producție, exporturi, cercetare și dezvoltare, precum și pentru coordonarea operațiunilor regionale. Chery, cel mai mare exportator de automobile din China, s-a angajat să păstreze toți cei 692 de angajați existenți ai fabricii din Rosslyn, conform informațiilor publicate de Reuters.

Potrivit conducerii companiei, proiectul va genera aproape 3.000 de locuri de muncă directe și indirecte în domeniile producției, lanțurilor de aprovizionare și serviciilor conexe.

Planurile pe termen lung ale Chery prevăd transformarea fabricii din Rosslyn într-un complex auto complet, care să includă activități de cercetare și dezvoltare, operațiuni logistice și programe de formare profesională. Obiectivul companiei este de a susține extinderea prezenței sale pe continentul african și de a depăși pragul de 100.000 de automobile vândute anual în Africa de Sud.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei ceremonii organizate la fosta uzină Nissan, la care au participat directori ai companiei, reprezentanți ai autorităților și actori importanți din industria auto.

Expansiunea Chery în Africa face parte dintr-o strategie mai amplă adoptată de producătorii auto chinezi, care, confruntați cu o concurență tot mai puternică și cu excedente de capacitate pe piața internă, își accelerează dezvoltarea internațională pentru a identifica noi surse de creștere și pentru a-și extinde prezența în producție și vânzări la nivel global.

În faza inițială, Chery va utiliza fabrica din Rosslyn pentru producția modelelor din gama Jetour T, inclusiv T1, Jaecoo J5 și SUV-ul Chery Tiggo 4. Modelul Jaecoo J5 va fi disponibil atât în versiuni cu motor cu combustie internă, cât și în variante cu propulsie bazată pe tehnologii de energie nouă.

Reprezentanții companiei au confirmat că vor investi milioane de dolari în modernizarea clădirilor, utilităților și echipamentelor fabricii, fără a preciza însă valoarea exactă a investiției. În perioada de creștere graduală a producției, programată pentru trimestrele al treilea și al patrulea din 2027, Chery estimează că va produce aproximativ 15.000 de vehicule.

Constructorul auto chinez a lansat, de asemenea, un program destinat creșterii gradului de integrare locală, cu obiectivul de a atinge un nivel de 40% conținut local în etapa inițială a proiectului. În acest scop, compania desfășoară deja evaluări și discuții cu furnizori de prim nivel.

Totodată, Chery intenționează să atragă în Africa de Sud și furnizori din China, în special pentru componente destinate vehiculelor electrice și automobilelor inteligente, consolidând astfel lanțul de aprovizionare necesar dezvoltării operațiunilor sale regionale.