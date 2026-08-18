Telefonul nu este folosit, dar bateria continuă să scadă. Ce trebuie verificat

O baterie de capacitate mare nu garantează o autonomie suficientă pentru întreaga zi. Consumul poate crește rapid atunci când mai multe aplicații folosesc simultan afișajul, procesorul, conexiunea la rețea, serviciile de localizare și activitatea în fundal.

Printre aplicațiile care pot avea un impact important asupra autonomiei se numără YouTube, Chrome, Google Maps, Gmail și Google Home. Potrivit publicației Il Messaggero, aceste aplicații pot contribui la creșterea consumului de energie, în funcție de modul în care sunt utilizate și de setările active.

Înainte de modificarea setărilor, este important să verifici care sunt aplicațiile ce consumă efectiv cea mai multă baterie. Pe telefoanele Android, informațiile pot fi consultate accesând Setări, apoi Baterie și Utilizare baterie.

Pe iPhone, verificarea se face din Setări, apoi Baterie. Datele afișate în aceste secțiuni pot indica aplicațiile care au avut cel mai mare consum și pot ajuta la identificarea celor care merită verificate, potrivit celor relatate de ilmessaggero.it.

YouTube poate avea un impact semnificativ asupra bateriei, în special atunci când videoclipurile sunt urmărite la o calitate ridicată. Redarea conținutului video solicită ecranul și procesorul, iar conexiunea la internet este utilizată constant pentru încărcarea materialelor.

Un prim pas pentru reducerea consumului este dezactivarea previzualizărilor automate din feed, direct din setările aplicației. Atunci când folosești date mobile, reducerea rezoluției videoclipurilor poate contribui, de asemenea, la diminuarea consumului de energie.

Chrome poate utiliza resurse pentru sincronizarea istoricului, a parolelor și a filelor deschise între dispozitive. Browserul poate, de asemenea, să preîncarce anumite pagini pentru ca acestea să se deschidă mai rapid atunci când sunt accesate.

Aceste funcții pot fi limitate din setările de baterie ale aplicației. Înainte de a restricționa însă activitatea Chrome, este indicat să verifici consumul înregistrat de aplicație în meniul dedicat bateriei.

Google Maps poate deveni un consumator important de energie atunci când este folosit pentru navigare. În această situație, telefonul trebuie să păstreze localizarea activă și să actualizeze în mod constant traseul pe măsură ce utilizatorul se deplasează.

Utilizarea continuă a serviciilor de localizare, împreună cu conexiunea la rețea și afișarea hărții pe ecran, poate contribui la creșterea consumului bateriei. Impactul depinde și de durata călătoriei și de modul în care este folosit telefonul.

O alternativă este descărcarea hărților offline înainte de plecare. Astfel, anumite informații necesare deplasării pot fi accesate fără ca aplicația să depindă permanent de conexiunea la internet pentru încărcarea hărților.

În cazul unei utilizări îndelungate pentru navigare, verificarea consumului afișat în meniul bateriei poate arăta cât de mult contribuie Google Maps la descărcarea acumulatorului.

Gmail poate contribui la consumul bateriei atunci când sunt configurate mai multe conturi de e-mail. Fiecare cont poate primi notificări, iar activitatea asociată verificării mesajelor poate contribui la consumul total de energie.

Notificările pot fi limitate la mesajele considerate de prioritate ridicată, prin modificarea setărilor aplicației. Această schimbare poate reduce numărul de notificări care ajung pe telefon și activitatea asociată acestora.

Google Home poate utiliza locația telefonului pentru a determina dacă utilizatorul se află acasă. Funcția poate fi dezactivată din permisiunile de localizare acordate aplicației, în funcție de setările telefonului.

Specialiștii recomandă verificarea mai întâi a panoului de baterie pentru a identifica aplicațiile responsabile de consum. După stabilirea celor care folosesc cel mai multă energie, pot fi ajustate setările referitoare la activitatea din fundal și la permisiunile aplicațiilor.