Atât pagina principală de Search, cât și Gmail au fost inaccesibile timp de câteva zeci de minute, până când serverele Google au fost repuse în funcțiune. Pentru pagina de căutare, Google a afișat eroarea 502, împreună cu mesajul „Încercați din nou în 30 de secunde”. Aceasta a generat confuzie printre utilizatori, care au raportat imposibilitatea de a efectua căutări sau de a trimite și primi mesaje prin Gmail.

Eroarea 502, cunoscută și ca „502 Bad Gateway”, apare atunci când un server care funcționează ca gateway sau proxy primește un răspuns invalid de la un alt server din aval în timpul procesării cererii. Practic, cererea utilizatorului nu poate fi îndeplinită din cauza unei probleme de comunicare între servere.

Cauzele pot fi multiple: suprasolicitarea serverului, configurări greșite, probleme de DNS, firewall-uri sau erori în pluginuri și teme în cazul site-urilor web. De cele mai multe ori, această eroare este temporară și poate fi rezolvată prin simpla reîncărcare a paginii sau așteptarea câtorva minute până când serverele revin la normal.

Incidentul de astăzi urmează unei căderi majore a ChatGPT, care a avut loc ieri, 3 septembrie 2025, la nivel global. Mulți utilizatori din întreaga lume nu au putut să se conecteze la chatbot-ul AI, în timp ce alții au întâmpinat mesaje de eroare sau lipsa răspunsurilor. Această problemă a durat, de asemenea, câteva zeci de minute, până când serviciul OpenAI a revenit la normal.

Astfel, începutul lunii septembrie 2025 este marcat de două incidente majore în domeniul serviciilor digitale, afectând milioane de utilizatori atât în România, cât și la nivel global. Problemele evidențiază importanța infrastructurii stabile și a monitorizării continue a serviciilor online utilizate zilnic de milioane de persoane.

Potrivit presei internaționale, mai multe țări din Europa de Est au fost afectate. Problemele au vizat atât activitățile profesionale, cât și cele personale, afectând accesul la servicii esențiale precum Gmail, Google Search, YouTube, Google Maps și Google Drive.

Raportările au început să apară pe platforme de monitorizare a întreruperilor, precum downdetector.com, și pe rețelele sociale. Utilizatori din Bulgaria, Turcia, Grecia și alte țări din regiune au semnalat imposibilitatea de a accesa serviciile Google. Problemele nu au afectat toate aplicațiile universal, însă serviciile afectate sunt critice pentru numeroase activități zilnice:

YouTube : Utilizatorii nu au putut încărca videoclipuri, întâmpinând mesaje de eroare sau bucle de încărcare continuă, atât pe site, cât și pe aplicațiile mobile;

: Utilizatorii nu au putut încărca videoclipuri, întâmpinând mesaje de eroare sau bucle de încărcare continuă, atât pe site, cât și pe aplicațiile mobile; Google Maps : Serviciul a eșuat în afișarea hărților, căutarea locațiilor și calcularea rutelor, lăsând călătorii și navetiști fără asistență de navigație;

: Serviciul a eșuat în afișarea hărților, căutarea locațiilor și calcularea rutelor, lăsând călătorii și navetiști fără asistență de navigație; Google Search : Motorul de căutare a returnat mesaje de eroare sau nu a finalizat căutările pentru un număr semnificativ de utilizatori, afectând accesul la informații esențiale;

: Motorul de căutare a returnat mesaje de eroare sau nu a finalizat căutările pentru un număr semnificativ de utilizatori, afectând accesul la informații esențiale; Gmail : Trimiterea și primirea e-mailurilor au fost perturbate pentru unii utilizatori, deși problemele au fost mai puțin consistente comparativ cu celelalte servicii;

: Trimiterea și primirea e-mailurilor au fost perturbate pentru unii utilizatori, deși problemele au fost mai puțin consistente comparativ cu celelalte servicii; Google Drive: Accesul la documentele și fișierele stocate în cloud a fost de asemenea afectat, perturbând activitățile profesionale și personale.

Ministrul adjunct al Transporturilor și Infrastructurii din Turcia, Omer Fatih Sayan, a făcut o declarație cu privire la această problemă.