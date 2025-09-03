În decizia sa, judecătorul federal Amit Mehta a stabilit că Google nu va fi obligat să se despartă de browserul Chrome și nici de sistemul de operare Android. Acesta a afirmat că acuzațiile formulate de Departamentul de Justiție (DOJ) au depășit obiectul procesului, iar forțarea unei astfel de vânzări nu ar fi fost justificată legal.

Mehta a menționat că Google nu a utilizat aceste produse pentru a impune restricții ilegale și că o astfel de măsură ar fi mers dincolo de problema centrală a distribuției serviciului de căutare, putând provoca daune consumatorilor.

Totuși, compania nu iese complet neafectată. Judecătorul a impus restricții clare privind contractele exclusive, care au fost în centrul cazului. Google va putea în continuare să plătească pentru preîncărcarea produselor, dar nu va mai putea condiționa aceste plăți de contracte exclusive care elimină concurența.

Practicile de „compelled syndication” – adică acordurile prin care Google se asigură că motorul său de căutare este setat implicit pe browsere și telefoane – sunt interzise. Acest lucru ar putea reduce semnificativ influența dominantă pe care Google o are asupra pieței de căutare.

Un alt punct important din decizie vizează datele colectate din căutări. Google va trebui să pună la dispoziția concurenților anumite date din indexul de căutare și date despre interacțiunea utilizatorilor, cum ar fi ce rezultate sunt accesate de utilizatori.

Totuși, compania nu este obligată să ofere acces la datele despre reclame sau la date granulate pentru publicitate, ceea ce înseamnă că business-ul său publicitar, extrem de profitabil, nu va fi direct afectat.

Distribuirea datelor trebuie realizată în condiții comerciale comparabile cu cele din actualele parteneriate comerciale ale Google.

Departamentul de Justiție a salutat decizia, afirmând că instanța a recunoscut necesitatea de a debloca o piață a căutării online care a fost „înghețată de peste un deceniu”. DOJ a adăugat că remediile impuse de instanță nu se limitează la motorul de căutare tradițional, ci se extind și la produsele de inteligență artificială generativă (GenAI) ale Google.

Acest punct este semnificativ, întrucât autoritățile doresc să prevină repetarea acelorași tactici de excludere și în noile piețe emergente.

Într-o postare oficială, Google a transmis că va analiza cu atenție decizia, exprimând îngrijorări cu privire la impactul asupra utilizatorilor și confidențialității acestora. Compania a apreciat, totuși, faptul că instanța a recunoscut caracterul disproporționat al unei vânzări forțate.

Investitorii au reacționat favorabil: acțiunile Alphabet au crescut cu 8% după închiderea pieței. De asemenea, și Apple a înregistrat un avans de 4%, companie care primește miliarde de dolari anual de la Google pentru a păstra motorul de căutare ca opțiune implicită pe iPhone-uri.

Judecătorul Mehta a stabilit ca părțile implicate să se întâlnească până pe 10 septembrie pentru a conveni asupra formei finale a hotărârii.

Deși Google a evitat cele mai severe sancțiuni, impactul deciziei asupra practicilor sale de distribuție va fi major, iar deschiderea pieței de căutare către competiție ar putea avea efecte semnificative pe termen lung.