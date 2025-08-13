Startup-ul american Perplexity AI a lansat o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru cumpărarea browserului Chrome, conform unor surse citate de CNBC. Iniţiativa vine pe fondul presiunilor antitrust asupra Google şi depăşeşte cu mult valoarea actuală a companiei ofertante, evaluată în iulie la 18 miliarde de dolari.

Reprezentanţii Perplexity susţin că mai mulţi investitori importanţi şi-au dat acordul pentru a susţine financiar tranzacţia, considerată de analişti una dintre cele mai îndrăzneţe mutări din industria tehnologică recentă.

Potrivit The Wall Street Journal, propunerea apare după ce Departamentul de Justiţie al SUA a cerut separarea Chrome de Google, în urma unei decizii judecătoreşti din 2024 prin care gigantul tech a fost găsit vinovat de monopol ilegal pe piaţa căutărilor online. Autorităţile americane consideră că vânzarea browserului ar putea echilibra competiţia şi ar limita controlul Google asupra datelor colectate prin acest canal strategic pentru publicitatea digitală.

Lansat în 2008, Chrome domină piaţa globală a browserelor şi furnizează Google informaţii esenţiale pentru targetarea reclamelor. Pierderea acestui activ ar reprezenta o schimbare majoră în ecosistemul de căutare online.

Perplexity, cunoscută pentru motorul său de căutare bazat pe inteligenţă artificială şi pentru browserul propriu Comet, este unul dintre jucătorii în ascensiune în sectorul AI generativ, unde competiţia pentru talente şi resurse este acerbă. Compania a mai încercat o mutare spectaculoasă la începutul anului, propunând o fuziune cu TikTok, însă fără succes.

Google nu a oferit încă un comentariu oficial privind oferta.

Google face un pas strategic major în evoluția ecosistemului său software, anunțând oficial că sistemul de operare Chrome OS, folosit până acum pe laptopuri, va fi integrat direct în platforma Android. Decizia, confirmată de Sameer Samat, directorul diviziei Android, pune capăt anilor de speculații privind o eventuală unificare a celor două medii.

Potrivit companiei, noul sistem va rula pe o gamă mult mai largă de dispozitive – de la telefoane și tablete, până la laptopuri – și va aduce beneficii precum accelerarea lansării de funcții noi, reducerea fragmentării software și integrarea mai profundă a inteligenței artificiale Gemini.

Deși anunțul marchează o schimbare de direcție importantă, Google a evitat să ofere detalii tehnice despre modul în care se va face tranziția, lăsând în suspans întrebări esențiale legate de securitate, compatibilitate și adaptarea interfeței la ecranele mari. Specialiștii atrag atenția că trecerea la un mediu bazat pe Android ar putea limita versatilitatea actualului Chrome OS în utilizarea pe laptopuri.

Momentan, gigantul american nu a anunțat un calendar pentru lansarea versiunii unificate, ceea ce sugerează că procesul ar putea dura ani, nu luni. Până atunci, utilizatorii și dezvoltatorii așteaptă să vadă cum va arăta sistemul de operare care promite să fie coloana vertebrală a tuturor dispozitivelor Google.