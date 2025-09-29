Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a precizat la Gândul Live că perioada de tăcere nu semnifică o retragere din viața publică. El a explicat că aceasta este o etapă de evaluare și reflecție, necesară înainte de a lua decizii și a acționa, sugerând astfel un proces de regândire și repoziționare.

„Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și apoi acționezi. Nu există altă cale”, a spus acesta.

Întrebat ce calitate mai are astăzi, acesta a spus că a fi român, naționalist și patriot reprezintă o trăsătură esențială, una de care nu te poți desprinde niciodată și care are o valoare deosebită.

„Calitatea este român, naționalist, patriot, asta e calitatea. De asta nu poți scăpa niciodată. Este o calitate foarte importantă.”, a zis el.

Georgescu a explicat că discursul său public a fost ghidat de compasiune față de poporul român, nu de ostilitate față de adversari, subliniind că suferința oamenilor poate fi atât dureroasă, cât și mobilizatoare. El a mai menționat că „cel mai important este să faci bine”, citând exemplul lui Constantin Brâncoveanu și principiul lui Abraham Lincoln potrivit căruia „puterea guvernului vine din conștiința celor guvernați”.

Călin Georgescu a subliniat că își dorește o Românie creativă și productivă, opusă României „care cerșește, așa cum este în prezent”. În cadrul emisiunii lui Marius Tucă de la Gândul, el a afirmat că românul „suferă mai mult decât în perioada menționată” și că a ajuns la această concluzie din perspectiva sa de „creștin curant”.