Călin Georgescu revine! Anunț în direct la TV
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a precizat la Gândul Live că perioada de tăcere nu semnifică o retragere din viața publică. El a explicat că aceasta este o etapă de evaluare și reflecție, necesară înainte de a lua decizii și a acționa, sugerând astfel un proces de regândire și repoziționare.
„Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și apoi acționezi. Nu există altă cale”, a spus acesta.
Întrebat ce calitate mai are astăzi, acesta a spus că a fi român, naționalist și patriot reprezintă o trăsătură esențială, una de care nu te poți desprinde niciodată și care are o valoare deosebită.
„Calitatea este român, naționalist, patriot, asta e calitatea. De asta nu poți scăpa niciodată. Este o calitate foarte importantă.”, a zis el.
Georgescu a explicat că discursul său public a fost ghidat de compasiune față de poporul român, nu de ostilitate față de adversari, subliniind că suferința oamenilor poate fi atât dureroasă, cât și mobilizatoare. El a mai menționat că „cel mai important este să faci bine”, citând exemplul lui Constantin Brâncoveanu și principiul lui Abraham Lincoln potrivit căruia „puterea guvernului vine din conștiința celor guvernați”.
Călin Georgescu a subliniat că își dorește o Românie creativă și productivă, opusă României „care cerșește, așa cum este în prezent”. În cadrul emisiunii lui Marius Tucă de la Gândul, el a afirmat că românul „suferă mai mult decât în perioada menționată” și că a ajuns la această concluzie din perspectiva sa de „creștin curant”.
Georgescu spune că România nu se confruntă cu lipsă de resurse, ci cu lipsă de libertate
„M-ați întrebat în ce calitate, pentru că cel mai important lucru este să faci bine și dacă ne-am uitat la ce a făcut marele voievod Constantin Brâncoveanu, binele în tăcere, este o aspră poziție, a într-adevăr, creștinului curant.
Cert este un lucru că m-a interesat și mă interesează România care creează, nu România care cerșește, cum este astăzi. Pe de altă parte, nu ducem lipsă de resurse, ducem lipsă de libertate. Și convingerea mea fermă este că poporul român trebuie iubit, nu condus.”, a spus acesta.