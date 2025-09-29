Călin Georgescu nu-l consideră în continuare pe George Simion un partener, ci îl menține la statutul de protejat. Într-un interviu acordat lui Marius Tucă, Călin Georgescu a spus că George Simion a fost protejatul său și că acest lucru se menține și în prezent.

Fostul candidat la prezidențiale a afirmat că AUR este acuzat pe nedrept de extremism, precizând că formațiunea este una suveranistă, fapt care deranjează pe mulți.

Georgescu a subliniat că partidul lui Simion are nevoie de mai multă ordine și disciplină pentru a deveni mai coerent și consecvent, astfel încât să poată face mai multe pentru națiunea română. El a arătat că George Simion s-a maturizat mult, dar că mai are multe de realizat, în special la nivel personal.

Călin Georgescu a adăugat că, pe viitor, lucrurile se vor dezvolta mult mai bine, iar AUR va ajunge pe primul loc în alegerile parlamentare din România, menționând că, deși nu știe exact procentele actuale, crede că formațiunea ar putea ajunge chiar la 50%.

„George Simion a fost protejatul meu, atât! Acest lucru se menține. Sunt acuzați cei de la AUR că sunt extremiști, nu sunt așa, sunt suveraniști și nu le convine multora acest lucru. Evident că partidul AUR are nevoie de mai multă ordine și mai multă disciplină ca să fie cât mai coerent, consecvent și să facă mult mai multe lucruri pentru națiunea română. Iar George Simion categoric că s-a maturizat mult. Mai are însă multe de făcut, mai ales cu el însuși. Cu siguranță, în viitor, lucrurile se vor dezvolta mult mai bine. Partidul AUR va fi categoric pe primul loc. Nu știu cât are acum, 40%, dar probabil că va ajunge mult mai sus, poate chiar la 50%”, a declarat Călin Georgescu.

În același timp, Călin Georgescu s-a arătat interesat de soarta PSD. Fostul candidat a spus că un partid social-democrat reformat din temelii, asemenea celui de odinioară, ar putea contribui mult la binele țării.

Totuși, Georgescu a atras atenția că un aspect esențial care ar trebui să preocupe întreaga societate este faptul că nemulțumirea poporului român a ajuns la 70%.

„Pe de altă parte, un partid social-democrat care s-ar reforma din temelii, cum era pe vremuri, poate ajuta mult la binele acestei țări. Partea esențială care ar trebui să ne preocupe pe toți este că nemulțumirea de astăzi a poporului român a ajuns la 70%”, a declarat Călin Georgescu.

Reamintim că George Simion venea recent cu o ofertă pentru PSD, pentru o guvernare împreună din toamnă, ofertă care a fost însă respinsă de liderul interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu.