AUR din Republica Moldova anunță retragerea reprezentanților din secțiile de votare din diaspora
Volosatîi precizează că decizia a fost luată în urma unei analize interne și a sesizărilor primite în ultimele zile, care au ridicat semne de întrebare privind posibile tentative de racolare a unor persoane care să se prezinte drept delegați ai AUR, fără a avea însă vreo legătură reală cu partidul.
„În aceste condiții, pentru a evita orice risc asupra integrității procesului electoral și pentru a nu lăsa loc unor manipulări, conducerea AUR din Republica Moldova a depus oficial, la 26 septembrie 2025, cererea de retragere a împuternicirilor reprezentanților pentru perioada electorală. AUR condamnă ferm ingerințele Kremlinului și orice încercare de manipulare a procesului electoral. Totodată, partidul își reafirmă încrederea în profesionalismul organelor electorale și în capacitatea cetățenilor Republicii Moldova de a-și exprima votul liber și responsabil”, a declarat Boris Volosatîi.
Anunțul vine în contextul în care mai multe persoane ar fi fost atrase cu „salarii” de 300-500 de euro pe zi și „bonusuri” de până la 30.000 de euro, iar sute de reprezentanți ai unor concurenți electorali din diasporă ar fi fost recrutați din același „Centru de operațiuni”.
La 22 septembrie, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) avea înscriși 38 de observatori, numărul crescând brusc în ultimele zile de înregistrare până la 133. Lista partidului pentru alegerile parlamentare cuprinde 62 de nume.
Pe 25 septembrie, AUR România, condus de George Simion, a anunțat că se retrage din alegerile de duminică din Republica Moldova. În replică, AUR Moldova a precizat că va rămâne în cursă și că va figura pe buletinele de vot.
Președintele AUR din Moldova, Boris Volosatîi, a sugerat că responsabilitatea ar putea fi a filialei din București, menționând că partidul nu a angajat nicio companie externă și criticând posibilele acțiuni ale AUR București, pe care le-a descris ca încercări de defăimare. Având în vedere că CEC a acreditat 133 de reprezentanți AUR în secțiile din diaspora, jurnaliștii l-au întrebat cum au fost selectați acești oameni.
Ce s-a descoperit
ZdG a documentat procesul din interior, prezentând detalii despre persoanele implicate în operațiune, conexiunile politice ale acestora la Chișinău și București, dar și despre influențele rusești care au devenit vizibile cu doar o zi înainte de alegeri.
- Duminică, 28 septembrie, reprezentanții partidelor din diasporă, care au fost recrutați dintr-un singur punct de comandă, vor fi echipați cu camere de corp achiziționate special pentru acest proces, care costă peste o mie de lei fiecare. ZdG a identificat faptul că, cel puțin o parte din echipamentul tehnic, a fost achitat de pe cardul unui bărbat de 35 de ani care locuiește în Germania, Gheorghe Zablodschi. El distribuie constant falsuri pe conturile sale de pe rețelele sociale și este un apropiat al fostei jurnaliste de televiziune Natalia Morari.
- Zablodschi apare în fotografii și alături de Valeri Zabolotnîi, vicepreședintele Fondului internaţional pentru ajutorarea veteranilor şi invalizilor din sport (IFAVIS), înfiinţat, condus şi finanţat de controversatul „hoț în lege” Grigore Karamalak.
Un alt intermediar în procesul de racolare a fost un ex-polițist, Serghei Medic, cel care, la începutul lunii septembrie, fusese depistat la un hotel din Iași unde coordona activitatea unui așa-numit „Call Centru” de unde erau telefonați alegătorii din R. Moldova și li se spunea să voteze cu un anumit concurent la alegerile parlamentare din R. Moldova.
Totodată, printre cei care au racolat reprezentanți se regăsește și un vicepreședinte al partidului fondat de fostul vice prim-ministru român Liviu Dragnea, dar și o companie cercetată penal pentru trafic de ființe umane.
- Ziarul de Gardă a colectat informații despre „operațiunea diaspora” cu ajutorul unui reprezentant infiltrat, prin mărturii ale cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare și ale unui coordonator care a acceptat să povestească detalii despre recrutare, bani, regulamente și candidații electorali implicați. Deși inițial oamenilor li se spunea că pot fi reprezentanți ai patru concurenți electorali, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Noua Opțiune Istorică (NOI) și candidatul independent Andrei Năstase, persoana infiltrată de ZdG în rețea s-a regăsit într-o listă prealabilă de reprezentanți ai Blocului „Alternativa”. Concurenții electorali implicați au negat că au fost implicați într-o operațiune de colectare centralizată a reprezentanților.
- Urmele Rusiei în toată această operațiune au devenit vizibile cu o zi înainte de alegeri. ZdG a aflat că rezultatele monitorizării urmează a fi centralizate pe un website găzduit de o companie condusă de frații Ivan și Iurie Neculițî din regiunea transnistreană, sancționați de Uniunea Europeană (UE) pentru facilitarea operațiunilor cibernetice sponsorizate de Federația Rusă și alte amenințări hibride destabilizatoare împotriva UE și a partenerilor săi. Compania celor doi a facilitat activitățile unui fost grup de criminalitate cibernetică cu sediul în Rusia, după ce grupul a fost destructurat și liderii acestuia au fost condamnați în SUA.