AUR din Republica Moldova anunță retragerea reprezentanților din secțiile de votare din diaspora

Volosatîi precizează că decizia a fost luată în urma unei analize interne și a sesizărilor primite în ultimele zile, care au ridicat semne de întrebare privind posibile tentative de racolare a unor persoane care să se prezinte drept delegați ai AUR, fără a avea însă vreo legătură reală cu partidul.

„În aceste condiții, pentru a evita orice risc asupra integrității procesului electoral și pentru a nu lăsa loc unor manipulări, conducerea AUR din Republica Moldova a depus oficial, la 26 septembrie 2025, cererea de retragere a împuternicirilor reprezentanților pentru perioada electorală. AUR condamnă ferm ingerințele Kremlinului și orice încercare de manipulare a procesului electoral. Totodată, partidul își reafirmă încrederea în profesionalismul organelor electorale și în capacitatea cetățenilor Republicii Moldova de a-și exprima votul liber și responsabil”, a declarat Boris Volosatîi.

Anunțul vine în contextul în care mai multe persoane ar fi fost atrase cu „salarii” de 300-500 de euro pe zi și „bonusuri” de până la 30.000 de euro, iar sute de reprezentanți ai unor concurenți electorali din diasporă ar fi fost recrutați din același „Centru de operațiuni”.

La 22 septembrie, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) avea înscriși 38 de observatori, numărul crescând brusc în ultimele zile de înregistrare până la 133. Lista partidului pentru alegerile parlamentare cuprinde 62 de nume.

Pe 25 septembrie, AUR România, condus de George Simion, a anunțat că se retrage din alegerile de duminică din Republica Moldova. În replică, AUR Moldova a precizat că va rămâne în cursă și că va figura pe buletinele de vot.

Președintele AUR din Moldova, Boris Volosatîi, a sugerat că responsabilitatea ar putea fi a filialei din București, menționând că partidul nu a angajat nicio companie externă și criticând posibilele acțiuni ale AUR București, pe care le-a descris ca încercări de defăimare. Având în vedere că CEC a acreditat 133 de reprezentanți AUR în secțiile din diaspora, jurnaliștii l-au întrebat cum au fost selectați acești oameni.

ZdG a documentat procesul din interior, prezentând detalii despre persoanele implicate în operațiune, conexiunile politice ale acestora la Chișinău și București, dar și despre influențele rusești care au devenit vizibile cu doar o zi înainte de alegeri.