Maria Băsescu s-a prezentat singură la urne, după ce Traian Băsescu a rămas fără cetățenia moldovenească în 2018, în urma unui decret emis de președintele Igor Dodon, decizie contestată în instanță, dar menținută ca legală.

La secția de vot de la Ambasada Republicii Moldova din București au votat până la ora 12 circa 500 de persoane, printre care și europarlamentarul Eugen Tomac, care a subliniat că votul de duminică are o miză excepțională pentru viitorul țării. În România, cetățenii moldoveni mai pot vota la alte patru secții în Capitală, iar în întreaga țară există 23 de secții, unde până la ora 12 votaseră aproximativ 9.000 de persoane.

Participanții la vot din România au fost, în general, tineri, peste 60% având vârste între 18 și 45 de ani. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Alegerile parlamentare de duminică sunt considerate cele mai importante din istoria recentă a Republicii Moldova. Moldovenii aleg dintre 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți care vor forma viitorul Legislativ, compus din 101 deputați.

Despre alegerile din Republica Moldova a vorbit și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Acesta a susținut că există forțe care încearcă să țină captivă Republica Moldova și să o deturneze de la parcursul său european, vizând polarizarea societății, subminarea instituțiilor democratice și menținerea unui nivel scăzut de trai.

„Sunteți în fața unei alegeri importante pentru viitorul vostru. Scrutinul parlamentar de azi este pentru voi o oportunitate de a alege calea stabilității, prosperității și a valorilor comune europene. PSD susține partidele proeuropene responsabile care pot moderniza instituțiile, consolida statul de drept și pot aduce bunăstare cetățenilor. România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și este pregătită să împărtășească experiența și solidaritatea sa”, a scris el pe Facebook.

El susține că votul cetățenilor este esențial pentru protejarea suveranității Republicii Moldova și pentru asigurarea bunăstării pe care integrarea europeană o poate aduce prin investiții în programe și proiecte. Grindeanu afirmă că România sprijină aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și este pregătită să împărtășească experiența și solidaritatea sa.