Elena Băsescu, fiica fostului președinte al României, Traian Băsescu, a trecut printr-o transformare greu de imaginat, iar aparițiile sale recente surprind printr-un look mult schimbat. La 45 de ani, bruneta a fost surprinsă de fotografii în timp ce se întorcea de la cumpărături, purtând haine simple – pantaloni negri și un tricou negru – și având câteva kilograme în plus. Schimbarea este atât de evidentă încât mulți au avut dificultăți să o recunoască.

În trecut, EBA era obișnuită cu luminile reflectoarelor, participând frecvent la evenimente mondene și făcând parte din primele pagini ale tabloidelor. A fost europarlamentar între 2009 și 2014, fotomodel, economist și chiar secretar general al Organizației de Tineret a Partidului Democrat-Liberal.

În prezent, Elena Băsescu este divorțată și mamă a trei copii: Sofia Anais, Traian și Anastasia. Ea pare să fi renunțat treptat la aparițiile publice, concentrându-se mai mult pe viața de familie și pe activitățile personale. Fotografiile făcute de cei de la Spy News o arată pe Elena într-o ipostază mult mai relaxată, purtând haine banale și concentrată asupra treburilor zilnice, departe de celebritatea care a însoțit-o odinioară.

Elena Băsescu arăta complet diferit pe 1 septembrie, în prima zi de școală a fiicei sale Anastasia. Micuța este elevă la renumitul complex educațional privat Laude-Reut din București, unde urmează și frații ei mai mari, Sofia (11 ani) și Traian (9 ani).

Atât Elena Băsescu, cât și tatăl Anastasiei, Cătălin Tomata, au fost prezenți să-și încurajeze fiica. Cei doi au demonstrat încă o dată că reușesc să aibă o relație civilizată de co-parenting, bazată pe respect reciproc. Pe contul său de Threads, vedeta a postat un mesaj emoționant:

„Într-o clipă, viața se întâmplă. Totuși, mama și tata te vor pune întotdeauna pe primul loc și vor da dovadă de cea mai bună educație parentală comună. Construită pe respect reciproc, recunoștință și apreciere — asta face posibil acest lucru.”

Alături de mesaj, bruneta a publicat trei fotografii: una cu ea și micuța și două cu tatăl și fetița. Pentru această ocazie, vedeta a ales o ținută elegantă, dar îndrăzneață: o rochie neagră, mulată și scurtă, accesorizată cu sandale cu toc, tot negre.