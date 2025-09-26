Traian Băsescu a explicat că miza scrutinului este una uriașă: PAS și Maia Sandu reprezintă direcția pro-europeană, în timp ce socialiștii urmăresc apropierea de Rusia. El a amintit că rezultatele anterioare – atât ale alegerilor, cât și referendumul pentru aderarea la UE – au fost decise de voturile diasporei.

În opinia sa, diaspora are din nou o responsabilitate decisivă.

„Maia Sandu a câștigat la limită alegerile de anul trecut. Referendumul pentru UE a fost câștigat tot așa, datorită voturilor din diaspora. Acum, din nou, cei din diaspora au o obligație formidabilă. Votul lor va fi determinant pentru a decide dacă Moldova se predă lui Putin sau merge către Bruxelles”, a spus Băsescu la România TV.

Fostul șef de stat a spus că o eventuală victorie a socialiștilor ar însemna un guvern supus Moscovei. În acest scenariu, Rusia ar putea să instaleze o bază militară în Republica Moldova, ceea ce ar afecta direct securitatea României.

El a atras atenția că un asemenea context ar transforma frontiera României într-una nesigură și ar descuraja investitorii.

„Pentru România, un guvern socialist la Chișinău înseamnă o frontieră nesigură. Dar nu numai pentru noi, gândiți-vă la investitori. Cine mai vine să investească, dacă ai o graniță întreagă cu Rusia?”, a declarat Traian Băsescu.

Băsescu a făcut referire și la modul în care Rusia și-a exercitat influența istoric asupra transporturilor pe Dunăre. El a reamintit că documentele Comisiei Dunării au fost redactate în limba rusă și semnate, din partea României, de Ana Pauker.

Fostul președinte a explicat că fluviul reprezintă o rută esențială pentru transportul cerealelor și mărfurilor către Europa de Vest, mult mai ieftină decât transportul terestru.

„Povestea este simplă. Rusia… dacă mergeți la Budapesta, veți afla că documentele Comisiei Dunării sunt în limba rusă. Iar din partea României au fost semnate de Ana Pauker. Comisia a fost formată pe voința Rusiei de a controla Dunărea. Dacă vreau să merg în Europa, cum îmi e mai ușor: trecând Dunărea sau Munții Carpați? Ajung fluierând până în Germania, pe cursul Dunării. Una e să trimiți pe apă cereale, mult mai ieftin, alta e să ocolești toată Europa ca să ajungi la Rotterdam”, a declarat fostul președinte.

În privința PAS, Băsescu a menționat că Maia Sandu ar putea continua să guverneze chiar și cu un guvern minoritar, cu condiția ca partidul să rămână cea mai mare forță politică. El a amintit sprijinul oferit anul trecut de Renato Usatîi, subliniind că astfel de alianțe ar putea fi decisive pentru stabilitatea viitorului guvern.