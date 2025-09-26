Băsescu a afirmat că alegerile din Republica Moldova reprezintă „o miză formidabilă” nu doar pentru cetățeni, ci și pentru stabilitatea regională. El a explicat că o eventuală victorie a Partidului condus de Maia Sandu ar deschide calea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană încă din anul viitor.

„Alegerile din Moldova sunt o miză formidabilă pentru Republica Moldova și cetățenii acestei țări, pe de o parte, dar și pentru securitatea României și a Ucrainei”, a spus fostul președinte Traian Băsescu, vineri, la B1.

În schimb, dacă va câștiga Blocul Socialist, tot efortul orientat către UE ar fi pierdut, iar Republica Moldova ar urma să fie guvernată după interesele Moscovei.

„Dacă va câștiga Partidul Maiei Sandu, vor începe anul viitor negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Dacă va câștiga Blocul Socialist, tot efortul de îndreptare către Uniunea Europeană și resursele cheltuite sunt pierdute, iar Republica Moldova devine o țară care nu ne mai este prietenă ci devine o țară guvernată după interesele Moscovei”, a spus fostul șef de stat.

Fostul șef de stat a avertizat că o victorie a forțelor pro-ruse ar putea duce la transformarea Republicii Moldova „într-un Kaliningrad mai la sud”. Potrivit acestuia, ar exista riscul consolidării unei baze militare cu caracter anti-NATO și anti-România, ceea ce ar afecta grav securitatea regională.

Băsescu a amintit că voturile venite din diaspora au schimbat decisiv rezultatele anterioare, atât la alegerile câștigate de Maia Sandu, cât și la referendumul pro-european. El a făcut un apel către cetățenii moldoveni cu dublă cetățenie, aflați în Europa și mai ales în România, să se prezinte la vot. În opinia sa, viitorul Republicii Moldova depinde de implicarea diasporei.

„Maia Sandu a pierdut alegerile în interior și a câștigat alegerile cu voturile care au venit din diaspora. La fel s-a întâmplat cu referendumul. Referendumul pro-europa a fost decisiv influențat de votul celor din diaspora. Cu voturile celor din interior, referendumul se pierduse. Asta înseamnă că n-avem decât să-i rugăm pe cei care lucrează în afara Republicii Moldova, inclusiv și în mod deosebit pe cei care se află pe teritoriul României, să meargă la vot pentru că de votul lor depinde viitorul țării”, spune Băsescu.

Alegerile parlamentare ordinare din Republica Moldova vor avea loc pe 28 septembrie 2025, fiind organizate pentru alegerea celor 101 deputați.

Parlamentul este unicul organ legislativ și reprezentativ suprem al poporului. Scrutinul va fi declarat valabil doar dacă participă cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși pe liste. Pragul electoral este de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidați independenți.

Candidați pot fi toți cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv în ziua alegerilor.