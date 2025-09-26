După succesul ETF-urilor spot pe Bitcoin și Ethereum, piața criptomonedelor intră într-o nouă etapă, marcată de o integrare tot mai puternică la nivel instituțional și de retail, arată Vugar Usi Zade, director operațional al Bitget, unul dintre liderii globali în domeniul schimbului de criptomonede.

Potrivit acestuia, interesul uriaș manifestat pentru ETF-urile spot pe Bitcoin, care au acumulat intrări nete totale de 57,25 miliarde de dolari, demonstrează maturizarea pieței și atragerea unui capital semnificativ din partea investitorilor instituționali.

În ceea ce privește Ethereum, deși ETF-urile spot au avut un start mai modest, lunile iulie și august au fost cele mai bune de până acum, cu intrări nete totale de 5,43 miliarde de dolari, respectiv 3,87 miliarde de dolari, ceea ce indică un trend ascendent clar.

Succesul inițial al acestor produse financiare a creat premisele pentru lansarea unor noi ETF-uri cripto, precum cele recent aprobate pe XRP și Dogecoin, dar și pentru solicitări în curs de analiză pentru produse diversificate dedicate Solana și Cardano.

Usi Zade subliniază că această expansiune ridică întrebarea dacă noile oferte vor putea repeta nivelul de succes al Bitcoin și Ethereum și ce impact vor avea asupra industriei criptomonedelor.

Lansarea ETF-urilor REX-Osprey XRP (XRPR) și Dogecoin (DOJE) pe 18 septembrie 2025 a marcat, potrivit directorului Bitget, un nou capitol în investițiile cripto. Aceste produse hibride au doborât recorduri de volum încă din prima zi, XRPR atrăgând 37,7 milioane de dolari, iar DOJE 17 milioane de dolari.

Potrivit lui Usi Zade, aceste cifre semnalează un interes solid atât din partea investitorilor de retail, cât și a celor instituționali, trecând astfel dincolo de duo-ul dominant Bitcoin–Ethereum.

Totuși, structura hibridă a noilor ETF-uri, care oferă expunere la criptomonedele de bază prin instrumente derivate, și nu prin deținere directă, influențează mișcările de preț. De exemplu, lansarea DOJE a generat inițial o creștere de 6%, însă efectul a fost mai temperat decât salturile de preț observate la ETF-urile spot pure.

În cazul XRP, debutul ETF-ului a coincis cu o scădere de 3%, ca urmare a unor corecții mai ample de piață. Usi Zade atrage atenția că ETF-urile hibride se pot confrunta pe viitor cu câteva provocări, în special datorită taxelor mai mari, de 0,5–1%, comparativ cu 0,25% la ETF-urile spot consacrate, și a structurii mai complexe, care ar putea limita performanța produselor.

Cu toate acestea, potențialul de atragere a capitalului rămâne ridicat. Analistul estimează că XRPR ar putea acumula între 1 și 2 miliarde de dolari, ceea ce ar putea genera o creștere de până la 900% a prețului XRP. Deși Bitcoin și Ethereum vor continua probabil să domine piața, noile ETF-uri pe altcoin-uri ar putea atrage o parte semnificativă din capital, devenind componente importante ale unui ecosistem în maturizare.

Diversificarea ETF-urilor nu se oprește la XRP și Dogecoin. Piața așteaptă aprobarea ETF-urilor spot pe Solana și Cardano, cererile fiind în analiză la SEC, cu termene-cheie care se apropie în a doua jumătate a lunii octombrie 2025. Potrivit lui Usi Zade, schimbările recente de reglementare, care au introdus noi standarde generice de listare, au simplificat procesul, crescând șansele ca aceste produse să fie aprobate.

Impactul ar putea fi semnificativ, ETF-urile pentru Solana și Cardano având potențialul de a atrage intrări între 3 și 8 miliarde de dolari, pe modelul succesului deja înregistrat de Bitcoin și Ethereum.

Directorul Bitget menționează că, deși aceste active sunt mai expuse la volatilitatea Bitcoin, ele rămân atractive pentru diversificarea portofoliilor, oferind oportunități de randamente ridicate și expunere la tehnologiile blockchain de generație nouă.

Extinderea rapidă a ETF-urilor, inclusiv a celor dedicate memecoins, este susținută de interesul tot mai mare al investitorilor instituționali, sprijinul unor figuri publice și modificările de reglementare care permit clasificarea anumitor active drept „colecționabile”. Aceasta nu doar diversifică oferta investițională, ci și validează ecosistemul cripto ca întreg.

Pe termen scurt, noile ETF-uri pot genera volatilitate și creșteri bruște de lichiditate, așa cum s-a observat la lansarea DOJE, care a alimentat o creștere rapidă de 12% a Dogecoin.

Pe termen lung, influxul de capital reglementat din platformele tradiționale de finanțe, precum Fidelity și Schwab, este de așteptat să aducă miliarde de dolari în piață și să favorizeze corelarea dintre criptomonede și piețele de acțiuni, corelația Bitcoin–S&P 500 fiind deja de 0,75.

În concluzie, ascensiunea unei game largi de ETF-uri cripto semnalează trecerea către un ecosistem mai inclusiv și mai stabil.

Potrivit lui Usi Zade, oferirea unor vehicule reglementate atrage capital conservator, contribuie la standardizarea pieței, accelerează inovația globală și face revoluția activelor digitale accesibilă unui public tot mai larg, consolidând poziția criptomonedelor în cadrul strategiilor moderne de investiții.