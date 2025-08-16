Platforma de tranzacționare a criptomonedelor Gemini, creată de frații Tyler și Cameron Winklevoss, a raportat scăderi semnificative ale veniturilor și o creștere considerabilă a pierderilor în prima jumătate a anului 2025, conform documentelor depuse în vederea listării publice în Statele Unite. Potrivit Reuters, Gemini Trust – care oferă servicii de schimb și custodie pentru active digitale – a înregistrat pierderi nete de 282,5 milioane de dolari și venituri de 68,6 milioane în această perioadă. Aceste cifre marchează o deteriorare față de aceeași perioadă din 2024, când pierderile au fost de 41,4 milioane, iar veniturile de 74,3 milioane de dolari.

Detaliile financiare au fost prezentate vineri într-un document oficial prin care compania își anunță intenția de a se lista pe Nasdaq, sub simbolul „GEMI”.

Scopul ofertei publice inițiale este de a atrage capital pentru nevoi generale ale companiei și pentru a acoperi, total sau parțial, datoriile către creditori. Până în prezent, condițiile financiare ale ofertei nu au fost făcute publice. Goldman Sachs și Citigroup vor coordona procesul de listare.

Această inițiativă a Gemini are loc în contextul relansării activității pe piața IPO-urilor din SUA, cu listări recente importante în sectorul cripto, printre care se numără și companiile Circle și Bullish.

Odată listată, Gemini ar deveni a treia platformă cripto tranzacționată public pe piața americană, alături de Coinbase și Bullish. Înființată în 2014, compania are prezență în peste 60 de țări, oferă suport pentru mai mult de 70 de criptomonede și gestionează propriul stablecoin, Gemini Dollar (GUSD), susținut de dolarul american.

Cererea pentru IPO a fost depusă în mod confidențial în luna iunie 2025.