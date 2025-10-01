Radu Georgescu, antreprenor și investitor, atrage atenția asupra unui fenomen care afectează direct buzunarele românilor: de astăzi, indicele IRCC a ajuns la nivelul maxim istoric de 6,06%, ceea ce înseamnă creșteri importante ale ratelor la creditele în lei.

„Mulți români nu știu că plătesc cele mai mari dobânzi la credite din Europa. De exemplu, rata unui român este aproape dublă față de cea a unui bulgar și chiar mai mare decât a unui bosniac. Și asta în condițiile în care Bosnia este catalogată drept țară cu risc financiar ridicat, Junk”, a declarat Georgescu.

Antreprenorul subliniază și paradoxul fiscal: românii plătesc mai puține taxe decât în alte state europene, dar se confruntă cu dobânzi și inflație record. „Avem cea mai mare inflație din Europa, iar Banca Națională a României pare că nu gestionează eficient această situație. Într-o țară civilizată, Banca Centrală ar interveni decisiv pentru a tempera dobânzile și inflația”, a spus el.

Radu Georgescu critică și recentele cheltuieli ale BNR.

„În august, după creșterea TVA-ului, BNR a cheltuit 3 milioane de lei pe produse de protocol și 1 milion pe vilele de protocol de la Sinaia și Păltiniș. În alte țări, astfel de decizii ar fi dus la demisia conducerii”.

În plus, Georgescu semnalează lipsa educației financiare ca pe unul dintre motivele principale pentru care România se află într-o situație economică delicată: „Nu putem ieși din această criză fără educație financiară. De aceea încerc să fac zilnic educație financiară pentru români”.

De asemenea, Radu Georgescu a criticat și decizia Guvernului de a majora TVA-ul de la 1 august. Acesta avertizează asupra efectelor negative imediate asupra economiei.

„Creșterea TVA-ului are două părți. Partea bună este că cei din Guvern încep să învețe lecțiile elementare de economie. În primul an de ASE se învață că nu trebuie să crești taxe în perioade de scădere economică. Partea proastă este că ei învață pe banii noștri”, a declarat Georgescu.

El explică și mecanismul prin care această decizie afectează economia reală.

„În iulie, oamenii au cumpărat ce aveau nevoie pentru a evita majorarea TVA. În august, consumul a scăzut, iar firmele au plătit mai puțin TVA. Guvernul va fi surprins să vadă că o creștere de TVA nu duce la creșterea veniturilor statului, ci la scăderea lor.”

Radu Georgescu semnalează și blocajul în creditarea firmelor.

„Creditarea firmelor este blocată de două luni, ceea ce agravează și mai mult situația economică. Sper ca cei din Guvern să meargă rapid la meditații de economie, înainte să ducă economia în gard.”

Antreprenorul subliniază necesitatea educației economice și financiare ca soluție pe termen lung pentru evitarea unor astfel de derapaje.