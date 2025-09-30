Radu Georgescu a atras atenția că, potrivit datelor Eurostat, în 2025 aproape 28% dintre români trăiesc sub pragul sărăciei și că, după un deceniu, adevărurile ascunse de politicieni ies la iveală. El susține că timp de zece ani populația a fost indusă în eroare, fiind convinsă că proiectul „România educată” ar fi fost un succes, în timp ce datele arată că România avea cel mai mare număr de elevi analfabeți funcțional din Europa, incapabili să înțeleagă ce citesc.

Radu Georgescu a mai menționat că, de-a lungul acestor ani, mai mulți premieri, numeroși miniștri de finanțe și conducerea BNR au prezentat strategii economice ca fiind modele de urmat, în timp ce realitatea din 2025 arăta o țară cu cea mai mare inflație din Europa, dobânzi și deficite record și avertismente din partea Comisiei Europene, creditorilor și agențiilor de rating despre apropierea de o prăpastie economică și socială.

”Conform Eurostat, 28% dintre romani sunt sub pragul saraciei

In anul 2025 iese tot gunoiul ascuns sub pres timp de 10 ani de politicieni. Timp de 10 ani am fost mintiti intr-un mod grosolan. Timp de 10 ani un tip ne-a spus ca proiectul lui este Romania educata. Conform Eurostat, Romania are in 2025 cel mai mare numar de elevi analfabeti functionali din Europa. Adica nu inteleg ce citesc. Timp de 10 ani vreo 7 Premieri, zeci de Ministri de Finante , cei de la BNR ne-au spus ca Romania are cea mai buna strategie economica din Europa. Si ca este un model de urmat In septembrie 2025 Romania:

1. are cea mai mare inflatie din Europa,

2. plateste cele mai mari dobanzi la credite,

3. cel mai mare deficit bugetar

4. cel mai mare deficit comercial

5. cel mai mare deficit de Cont Curent Comisia Europeana, toti creditorii si toate agentiile de risc ne spun ca suntem la cativa metri de prapastie”, spune acesta.

El a criticat funcționarea sistemului bugetar, considerând că acesta acționează ca o castă care își bate joc de populație. Exemplu oferit: analiza bilanțului BNR, unde salariile conducătorilor depășesc 50.000 lei pe lună, cu bonusuri anuale de trei salarii nete, deși banca ratează țintele de inflație. Mai mult, în luna august, când au fost mărite taxele și s-a anunțat perioada de austeritate, BNR a cheltuit peste 3 milioane lei pe protocol și peste 1 milion pe vilele de protocol, fără să-și ceară scuze, ci publicând un comunicat oficial care dezvinovățește conducerea.

”Daca in urmatoarele luni nu se schimba ceva radical in Romania , vom face implozie din punct de vedere social si economic. Tot sistemul bugetar functioneaza ca o casta. Cel mai rau ca aceasta casta isi bate joc de populatie. De exemplu, dupa ce am analizat bilantul BNR am scris ca salariile celor de la BNR sunt peste 500 milioane lei. Ca sunt peste 200 de Directori si sefi de departamente. Salariile ajung la 50.000 lei / luna. Paradoxal, angajatii BNR iau si bonusuri anuale de 3 salarii nete. Desi BNR rateaza in fiecar an toate tintele de inflatie. Principalul rol al BNR este sa protejeze populatia de inflatie. In mediul privat, toata conducerea ar fi plecat acasa. Ca bataie de joc sa fie maxima, in luna august , cand s-au marit taxele si Guvernul a spus ca incepe perioada de austeritate pentru Romania, BNR a cheltuit in august peste 3 milioane lei pe protocol ( fructe de mare etc) si au cheltuit peste 1 milion lei la vilele de protocol de la Sinaia si Paltinis. Ce a facut BNR? Paradoxal, in loc sa-si ceara scuze, a dat un comunicat oficial sa spuna ca nu este treaba mea pe ce cheltuie banii”, mai spune acesta.

Georgescu a subliniat că membrii Consiliului de Administrație al BNR sunt toți bugetari de carieră, numiți politic, fără experiență în mediul privat, spre deosebire de membri FED, care provin din mediul privat și demonstrează profesionalism. În opinia sa, România nu se poate redresa dacă liderii sunt selectați politic, iar avertismentul BNR că țara este aproape de situația Greciei este insuficient: fără schimbări radicale în următoarele luni, criza românească ar putea depăși cu mult ce a experimentat Grecia.