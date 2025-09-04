Renault a atras atenția asupra efectelor negative ale impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) asupra viitoarelor modele Dacia, considerând că acesta ar putea pune în pericol investițiile companiei în România.

Adrian Negrescu a criticat măsura, subliniind că IMCA reprezintă un impozit primitiv, menit să sancționeze antreprenorii care îndrăznesc să facă afaceri în țară. El a explicat că politicienii ignoră faptul că impozitul nu aduce sume semnificative la buget și că este prezentat publicului ca un gest de solidaritate cu populația afectată de creșterile de taxe din 2025.

În postarea sa de pe Facebook, Adrian Negrescu a mai atras atenția că România înregistrează deja cel mai scăzut ritm de investiții străine din ultimii 20 de ani și a criticat politica care, în opinia sa, ar putea conduce la excluderea investitorilor și la administrarea resurselor naționale exclusiv prin firme de stat. El a menționat că există tot mai multe persoane publice care consideră investitorii „babuini” și cred că prin astfel de taxe pot demonstra suveranitate, dar că scopul real este unul electoral și personal, vizând consolidarea voturilor în zona suveranistă și păstrarea privilegiilor în instituții și parlament.

În final, acesta a mai a avertizat că, în aceste condiții, România riscă un exod masiv de capital, din cauza politicilor fiscale restrictive și a impozitelor cu caracter primitiv, precum IMCA și taxa pe stâlp, dar și a plafonărilor care au dezechilibrat economia.

”In ignoranta lor, politicienii cred ca acest impozit, care oricum nu aduce prea multi bani la buget, reprezinta un gest de ,,solidaritate” cu populatia nevoita sa inghita cresterile de taxe din 2025. Le-as spune pe limba lor – branza e pe bani, iar daca n-ai bani, s-ar putea sa te trezesti ca cel care iti vindea branza o sa plece. Altfel spus, deja avem cel mai scazut ritm de investitii straine din ultimii 20 ani. Poate asta ne dorim, sa dam afara investitorii si sa ne administram singuri, cu firme de stat, avutia nationala pe principiul clasic ,,nu ne vindem tara”. Avem in spatiul public tot mai multe personaje de acest tip, ,,trezite in constiinta”, care considera investitorii niste babuini si care cred ca, prin taxe decise din pix, le vor arata imperialistilor, capitalistilor, ce inseamna sa fii suveran in Romania. Scopul lor este, bineinteles, unul electoral, de fapt personal. Sa prinda cat mai multi votanti din zona ,,suveranista” si astfel sa isi conserve locurile caldute din parlament, din institutii, sa aiba ce sa puna pe masa si in urmatorii ani. Multi dintre ei, daca ar fi in situatia de a nu mai face politica, ar fi niste simpli muritori de foame”, notează acesta pe rețeaua de socializare.

Anterior, Mihai Bordeanu, Country Head al grupului Renault în România și managing director Dacia South Eastern Europe, a transmis că menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile cu peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri va afecta proiectele de investiții ale industriei auto din România.

Bordeanu a explicat că Dacia are mai multe proiecte de dezvoltare în derulare, inclusiv producția a două noi modele la uzina de la Mioveni și extinderea capacităților existente, care pot fi afectate de noile măsuri fiscale adoptate de Guvernul Bolojan. El a subliniat că, deși înțelege dificultățile legate de deficitul bugetar, nu consideră corect să fie puse în sarcina companiilor care generează cifră de afaceri și angajează zeci de mii de persoane în România, și care contribuie semnificativ la economia națională, toate costurile necesare recuperării deficitului.

Șeful Dacia a evidențiat că industria auto contribuie cu peste 14% la PIB, reprezintă 35% din exportul național și susține direct și indirect aproximativ 800.000 de angajați, iar menținerea IMCA, combinată cu limitarea deductibilității anumitor cheltuieli, va avea un impact negativ asupra sectorului.

Bordeanu a atras atenția asupra impredictibilității mediului fiscal, menționând că eliminarea și apoi reintroducerea IMCA, împreună cu introducerea taxei pe afiliați, demonstrează indecizie și poate afecta grav procesul investițional. În opinia sa, multe proiecte au fost deja pierdute și, dacă climatul fiscal rămâne nesustenabil, continuarea proiectelor curente va fi dificilă.