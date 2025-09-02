România, în pragul unei crize financiare? Adrian Negrescu a subliniat că majorarea fiscalității pentru marile companii riscă să lovească economia și a atras atenția că investițiile străine sunt deja în scădere la cel mai mare ritm din ultimele două decenii.

„Menținerea IMCA în paralel cu noua taxă pe tranzacțiile intragrup duce România într-o zona nefrecventabilă afacerilor. Creșterea fiscalității cu focus pe marile companii, cu scopul de a le face sa plătească mai mult, s-ar putea întoarce ca un bumerang împotriva economiei. Deja investițiile străine scad cu cel mai ridicat ritm din ultimii 20 de ani”, a scris acesta pe Facebook.

Economistul a arătat că reformele fiscale nu elimină impozite, ci adaugă altele noi, ceea ce reduce competitivitatea firmelor românești și a economiei. El a explicat că impozitul pe cifra de afaceri a marilor companii nu a adus veniturile estimate, generând doar un miliard de lei față de cele patru miliarde prognozate.

În schimb, taxa pe tranzacțiile intragrup ar putea aduce cinci miliarde de lei, însă există incertitudine privind modul în care cele două impozite vor fi aplicate concomitent, cu impact negativ asupra majorității companiilor românești.

„Pare că reformele astea se întâmplă ca la Radio Erevan: de fapt, nu se elimină un impozit, apare unul în plus, și din punctul meu de vedere, asta afectează foarte mult competitivitatea firmelor românești, a economiei în general. Impozitul ăsta pe cifra de afaceri a marilor companii, de peste 50 de milioane de euro cifra de afaceri, nu a adus banii la buget, pe care autoritățile estimau că-i vor aduce, undeva la un miliard de lei, față de patru miliarde, cât se estima inițial. Practic, nu și-a făcut efectele. De ce-l ține, Dumnezeu știe, pentru că într-adevăr, măsura alternativă propusă de Ministerul de Finanțe, cea privind taxarea cheltuielilor intragrup, adică între companiile parte a unui grup economic, urma să adune undeva la cinci miliarde de lei, aproape un miliard de euro, deci de cinci ori mai mulți bani. Acum, nici nu știm exact ce se va întâmpla, cum vor fi aplicate aceste două impozite care vor funcționa probabil în paralel. Adică în loc să avem un singur impozit, avem două, și atenție, vor fi afectate cam toate companiile românești, cel puțin pe taxarea intragrup”, a spus acesta într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Adrian Negrescu a afirmat că suprataxarea mediului de afaceri are efecte negative, investițiile străine scăzând cu peste 30% în acest an.

El a explicat că investitorii preferă alte țări din regiune din cauza predictibilității fiscale și a criticat revenirea unui impozit eliminat anterior, considerând-o motivată electoral și nejustificată din punct de vedere financiar.