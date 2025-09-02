Vorbim de firme care platesc de ani de zile toate taxele in Romania, fie ca vorbim de impozit pe profit sau contributii sociale aferente salariilor. In final cei mai afectiati ajung sa fie tot consumatorii si angajatii romani.

Situatia este cu atat mai grava cu cat, de exemplu un produs vandut de catre o fabrica din Romania unui distribuitor care il vinde la randul sau unui lant de magazine ajunge sa fie subiect al IMCA de trei ori. IMCA nu tine cont nici macar de situatia tranzactiilor intre parti afiliate unde de exemplu un distribuitor vinde produse catre o retea de retail afiliata, grupul de firme ajungand sa plateasca taxa de doua ori.

Masura a dus deja la descurajarea investitiilor in economia romaneasca si la scăderea competitivitatii firmelor romanesti in plan european pentru ca un impozit calculat ca procent din cifra de legaturi nu are nici o legatura directa cu rezultatul economic, sursa taxarii.

Contact:

Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania

email: aoar@aoar.ro

www.aoar.ro