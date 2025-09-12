În primele șase luni, statul a colectat doar 1,2 miliarde de lei din impozitul pe cifra de afaceri, față de cele 6 miliarde estimate. Diferența arată ineficiența măsurii și impactul disproporționat asupra industriilor cu profit redus, precum comerțul online, unde marja netă abia depășește 1%.

Reprezentanții evomag și Vexio explică faptul că aceeași taxă de 1% se aplică la fiecare verigă din lanțul de distribuție. Pentru o industrie unde marjele rareori depășesc 10%, această sarcină cumulată împinge companiile în pierdere și pune sub semnul întrebării sustenabilitatea pieței.

Mihai Pătrașcu, CEO evomag, a precizat că investițiile anuale în logistică, tehnologie și extindere depășesc 500.000 de euro. În opinia sa, aplicarea impozitului pe cifra de afaceri limitează capacitatea de reinvestire și obligă firmele să își ajusteze constant strategiile în funcție de un cadru fiscal impredictibil.

„Un retailer online nu își poate permite să funcționeze fără investiții permanente în logistică, tehnologie și extindere internațională. La evomag, aceste investiții depășesc 500.000 de euro anual. O taxă aplicată direct pe cifra de afaceri, indiferent de profit, limitează capacitatea de reinvestire și ne obligă să regândim planurile strategice. În loc să accelerăm dezvoltarea pe termen lung, suntem constrânși să adaptăm bugete trimestriale, în funcție de un cadru fiscal impredictibil”, spune Mihai Pătrașcu.

Costinel Ilie, Partener Manager Vexio, a declarat că sute de contracte cu furnizori de transport, logistică, IT, marketing și suport tehnic sunt afectate atunci când investițiile sunt amânate. El a subliniat că multe dintre aceste firme sunt IMM-uri românești, dependente de volumele generate de comerțul online, iar instabilitatea fiscală transmite investitorilor un semnal negativ.

„Un business de eCommerce înseamnă sute de contracte cu furnizori de transport, logistică, servicii IT, marketing și suport tehnic. Reducerea investițiilor afectează direct aceste firme, multe dintre ele IMM-uri românești care depind de volumele generate de retailul online. În plus, un cadru fiscal instabil transmite investitorilor un semnal negativ și reduce atractivitatea pieței românești în competiția regională. Iar într-o perioadă în care companiile locale încearcă să concureze cu magazinele online care nu au prezență juridică în România, deci nu se supun acelorași reguli, un astfel de impozit face imposibilă competiția corectă”, spune Costinel Ilie.

Reprezentanții Vexio au atras atenția că IMCA creează o distorsiune majoră: companiile mari sunt obligate să plătească impozitul pe cifra de afaceri, în timp ce competitorii mai mici, sub pragul de 50 de milioane de euro cifră de afaceri, nu sunt supuși aceleiași reguli.

Această discrepanță generează concurență neloială și penalizează companiile care au investit în creștere.

Taxarea suplimentară se reflectă și în prețurile finale. Creșterea artificială a costurilor încetinește accesul la tehnologie, afectează mai ales mediul rural și frânează democratizarea comerțului electronic. În plus, amânarea proiectelor logistice și digitale înseamnă mai puține locuri de muncă și oportunități pierdute pentru economia locală.

Experiența primului an arată că obiectivele de colectare nu au fost atinse, dar au apărut distorsiuni vizibile într-un sector strategic pentru modernizarea economiei. Potrivit companiilor din eCommerce, în loc să sprijine dezvoltarea și digitalizarea, impozitul pe cifra de afaceri frânează unul dintre puținele segmente cu creștere constantă.