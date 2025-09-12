Potrivit meteorologilor, vineri, pe 12 septembrie, până la ora 22:00, în nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei se vor înregistra ploi torențiale, însoțite pe alocuri de descărcări electrice.

De asemenea, în intervale scurte din timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 25–30 l/mp, iar izolat chiar peste 40 l/mp.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineață o atenționare de averse însemnate cantitativ, local însoțite de descărcări electrice, valabilă până vineri, ora 22:00, pentru nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.

Meteorologii au avertizat că, în perioade scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 25–30 l/mp, iar izolat chiar peste 40 l/mp.

Până sâmbătă dimineață la ora 02:00, vor fi perioade cu ploi, în special cu caracter de aversă, în jumătatea de est a țării și în zonele montane, a mai precizat ANM. Izolat se vor semnala și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi de 15–20 l/mp, depășind local 30 l/mp.

Vineri, ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Inițial, temperaturile vor fi în general apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului, iar precipitațiile se vor situa ușor peste medie în nordul extrem al țării, în timp ce în sud-vest se vor înregistra cantități sub nivelul normal.

În săptămâna 15-22 septembrie, temperaturile vor fi, în mare parte a țării, aproape de valorile normale pentru această perioadă. Precipitațiile vor fi ușor peste medie, local, în nordul extrem al țării, în timp ce în regiunile sud-vestice se vor înregistra cantități mai reduse, iar în restul teritoriului nivelul ploilor va fi apropiat de cel obișnuit.

În săptămâna 22–29 septembrie, temperaturile medii vor fi, la nivelul întregii țări, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Cantitățile de precipitații vor fi în general aproape de obișnuite, cu un posibil ușor deficit în regiunile de nord, centru și est.

În săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie, temperatura medie a aerului va fi, în toate regiunile, aproape de valorile normale pentru această perioadă. De asemenea, cantitățile de precipitații se vor situa la niveluri apropiate de cele obișnuite pentru această săptămână, în întreaga țară.

În săptămâna 6-13 octombrie, temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate vor fi, în majoritatea regiunilor, aproape de cele obișnuite.