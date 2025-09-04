Update:

Meteorologii au emis o atenționare Cod galben de val de căldură și disconfort termic, valabilă joi și vineri, în 31 de județe și în municipiul București. Temperaturile vor ajunge la 34–36 de grade în mai multe regiuni din vestul, centrul și sudul țării, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Joi, valul de căldură va afecta Maramureșul, Crișana, Banatul, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei, nordul Moldovei, sudul și vestul Olteniei și sud-vestul Dobrogei. În București, temperaturile vor ajunge până la 34–35 de grade, cu cer variabil și vânt slab până la moderat.

Vineri, canicula se va intensifica în Banat și Crișana, iar valul de căldură va persista în Maramureș, Transilvania și nord-vestul Moldovei. Temperaturile maxime vor urca până la 36 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Potrivit ANM, valul de căldură se va menține și în zilele următoare, mai ales în sudul și vestul țării.

Știrea inițială:

Regimul termic este peste media climatologică a perioadei, cu vreme predominant frumoasă. Sudul și sud-estul ating praguri de vară autentică, în timp ce în interiorul arcului carpatic și în nord-est rămâne foarte cald, dar ceva mai suportabil.

Estimările pentru marile orașe confirmă tabloul: București 34 °C, Cluj-Napoca 31 °C, Iași 31 °C, Constanța 28 °C, Timișoara 32 °C, Brașov 29 °C.

Așa că, planifică activitățile solicitante înainte de prânz sau spre seară, mai ales în sud, unde căldura de după-amiază poate deveni obositoare.

În Capitală temperaturile vor atinge maxime de 34 °C, cu soare prezent aproape toată ziua, dar din când în când acoperit de nori aflați la altitudine mare. După-amiaza poate apărea disconfort termic la efort prelungit, așa că hidratarea și pauzele la umbră sunt recomandate.

Sudul Munteniei urmează un profil similar, cu valori comparabile și cer mai mult senin.

În Cluj-Napoca temperatura urcă la 31 °C, cu alternanțe de soare și nori subțiri. În Timișoara temperaturile ating 32 °C; dimineața pot apărea pe alocuri stropi trecători, dar restul zilei rămâne predominant cald și parțial noros. Vântul este slab până la moderat, fără excese notabile.

Iași are o zi frumoasă, cu 31 °C la orele amiezii și nopți încă plăcute. Norii sunt puțini, iar probabilitatea de ploaie rămâne redusă. Condiții similare se extind în cea mai mare parte a regiunii.

Pe coastă, vremea rămâne estivală, dar temperaturile sunt mai blânde datorită influenței mării și a brizei. La Constanța sunt atinse temperaturi de 28 °C, cu soare din belșug și umezeală ușoară; briza aduce un confort pe parcursul după-amiezii. Temperaturile scad lent spre seară, menținând condiții plăcute pentru plimbări.

În Brașov se anunță 29 °C la orele de vârf, cu intervale de nori și soare. La altitudini mari aerul rămâne plăcut pe timpul zilei, însă serile devin răcoroase, coborând în jurul a 10–12 °C în depresiuni. Ploile sunt puțin probabile astăzi.