După un început de toamnă marcat de ploi, România va fi lovită de un val de răcire accentuat, iar meteorologii avertizează că zăpada va apărea mult mai devreme decât se așteptau românii.

Începând de miercuri, 15 octombrie 2025, mai multe zone din țară, în special cele montane, vor fi acoperite de un strat subțire de zăpadă.

Specialiștii de la Accuweather au precizat că temperaturile vor scădea rapid, favorizând transformarea ploii în lapoviță și ninsoare.

La Predeal, de exemplu, maxima zilei va atinge doar 7–8 grade Celsius, iar minima se va situa la 0 grade. În aceste condiții, precipitațiile mixte vor continua până spre sfârșitul săptămânii, iar la altitudini mari se va depune un strat subțire de zăpadă.

Nu doar în zona Predeal va ninge. Și alte zone montane precum Sinaia, Bușteni de pe Valea Prahovei și stațiunea Rânca din județul Gorj se află pe lista locurilor unde românii se vor putea bucura de zăpadă săptămâna aceasta.

În restul țării vremea se va menține rece pentru mijlocul lunii octombrie. În majoritatea localităților, maximele vor oscila între 6 și 10 grade, iar zilele cu ploaie vor continua să apară sporadic.

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au arătat că miercuri vremea va fi rece pentru mijlocul lunii octombrie, cu cer variabil, dar cu înnorări persistente în sud și sud-est, unde se vor înregistra ploi slabe.

La munte vor apărea precipitații mixte, iar în nord și centru se va produce brumă, în timp ce ceața va fi prezentă izolat dimineața și noaptea. În București, cerul va fi mai noros dimineața, cu posibile ploi ușoare, însă se va însenina treptat spre seară. Maxima zilei va fi de aproximativ 12°C, iar minima de 3–5°C, au transmis specialiștii.

De joi, temperaturile vor înregistra o creștere ușoară, dar vor rămâne sub media normală pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări și ploi slabe în sud și sud-est, iar pe crestele montane vor fi în continuare precipitații mixte.

Maximele vor fi cuprinse între 10 și 18°C, iar minimele între -4°C în depresiunile din Transilvania și până la 10–12°C pe litoral. În București, vremea va deveni ușor mai blândă, cu maxime de 16–17°C și minime de 3–6°C.