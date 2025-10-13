În intervalul cuprins între luni, 13 octombrie, ora 9:00, și marți, 14 octombrie, ora 9:00, în zonele sudice și sud-vestice, temperaturile vor rămâne în limite normale pentru această perioadă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Conform informațiilor transmise de ANM, în majoritatea regiunilor din țară se va resimți o scădere a temperaturilor comparativ cu ziua anterioară, pe fondul pătrunderii unui val de aer polar, astfel încât valorile termice vor fi ușor sub normele obișnuite pentru această perioadă a anului.

În timpul zilei, cerul va fi mai mult senin, însă vor apărea înnorări și precipitații locale în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar izolat și în alte zone. Seara și pe parcursul nopții ploile se vor concentra în special în Muntenia, Dobrogea și în partea de nord-est a Olteniei.

Pe zonele montane, precipitațiile vor fi mixte, iar vântul se va menține slab până la moderat, cu intensificări locale la munte, în regiunile estice și sud-estice, precum și în colțul de sud-vest al țării.

Temperaturile maxime vor varia între 11 și 12 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, urcând până la 20–21 de grade în zonele sudice ale țării, în timp ce valorile minime se vor încadra, în general, între 0 și 10 grade.

În orele dimineții și pe timpul nopții, local vor apărea ceață, iar spre finalul intervalului, în nord-vestul țării, izolat se va semnala brumă.

În București, pe parcursul perioadei indicate, cerul va fi preponderent senin, iar valorile termice se vor menține apropiate de mediile obișnuite pentru această perioadă a anului.

Spre seară, cerul se va acoperi treptat cu nori, crescând șansele de precipitații, iar vântul va avea intensitate slabă până la moderată, cu ușoare intensificări la sfârșitul zilei și în primele ore ale nopții.

Valorile termice vor atinge maxime de 19–20 de grade, în timp ce temperaturile minime se vor situa în jurul a 7–8 grade.

Săptămâna 13-19 octombrie

Pe întreg teritoriul țării, valorile termice vor fi ușor sub cele normale pentru această săptămână, cu o scădere mai pronunțată în zonele intracarpatice.

Săptămâna 20-26 octombrie

Pe întreaga suprafață a României, temperaturile medii se vor situa aproape de normele caracteristice acestei săptămâni, cu o ușoară creștere posibilă în regiunile vestice.

Săptămâna 27 octombrie–2 noiembrie

În toată țara, temperaturile se vor menține aproape de mediile obișnuite pentru această săptămână.

Săptămâna 3–9 noiembrie

Pe întreg teritoriul țării, valorile termice vor depăși ușor mediile obișnuite pentru această săptămână, cu un plus mai accentuat în zonele nord-estice.