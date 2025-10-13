Banca Naţională a României (BNR) aduce un omagiu marelui actor şi fondator al revistei româneşti de satiră, Constantin Tănase, prin lansarea unei monede aniversare din argint, dedicată împlinirii a 145 de ani de la naşterea sa. Moneda intră în circuitul numismatic începând de luni, potrivit unui comunicat transmis de instituţia bancară.

Pe aversul monedei, gravura reprezintă un teatru de vară semicircular, simbol al lumii spectacolului, alături de un pergament pe care se regăsesc versuri ale lui George Ranetti, colaborator şi prieten al lui Tănase. Tot aici se pot observa inscripţia „ROMANIA”, dispusă în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, stema României şi anul de emisiune „2025”.

Reversul monedei este dedicat personalităţii omagiate: portretul inconfundabil al lui Constantin Tănase, numele său complet şi anii între care a trăit — „1880” şi „1945”.

Monedele sunt confecţionate din argint de înaltă puritate, ambalate individual în capsule transparente din metacrilat, şi sunt însoţite de o broşură de prezentare şi un certificat de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Aceste documente poartă semnăturile guvernatorului BNR şi ale casierului central, confirmând originalitatea piesei.

BNR a stabilit un tiraj maxim de 5.000 de exemplare, ceea ce conferă monedei o valoare de colecţie aparte. Preţul de vânzare este de 620 de lei (fără TVA), sumă care include broşura şi certificatul de autenticitate.

Potrivit comunicatului oficial, „monedele din argint cu tema 145 de ani de la naşterea lui Constantin Tănase au putere circulatorie pe teritoriul României”, însă acestea sunt destinate în principal colecţionarilor, muzeelor şi pasionaţilor de istorie culturală.

Monedele vor fi disponibile prin sucursalele regionale ale BNR din Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş, unde doritorii vor putea achiziţiona exemplare începând din ziua lansării.

Constantin Tănase – un simbol al spiritului românesc

Născut în 1880, Constantin Tănase a fost actor, dramaturg şi fondator al Teatrului „Cărăbuş”, fiind considerat întemeietorul genului de revistă românească. Prin umorul său fin şi satirele curajoase, a devenit o figură emblematică a culturii interbelice. Spectacolele sale, pline de ironie socială şi vervă, au atras publicul larg, iar expresii precum „Curat murdar, coane Fănică!” au intrat în limbajul cotidian.

Prin această emisiune numismatică, Banca Naţională a României aduce un omagiu memoriei unui artist care a ştiut să îmbine râsul cu reflecţia, să satirizeze neajunsurile vremii şi să inspire generaţii întregi de actori şi spectatori.