Potrivit informațiilor transmise de Banca Naţională a României (BNR), aversul monedei include o compoziţie grafică în care sunt redate titlurile operelor literare semnate de Henriette Yvonne Stahl. Tot aici se regăsesc inscripţia „ROMANIA”, plasată în arc de cerc, anul de emisiune „2025”, stema României şi valoarea nominală „10 LEI”.

Reversul este realizat cu portretul scriitoarei, alături de numele şi semnătura sa, precum şi anii de viaţă „1900” şi „1984”. Fiecare monedă este ambalată individual în capsule de metacrilat transparent şi este însoţită de o broşură de prezentare şi de un certificat de autenticitate redactat în limbile română, engleză şi franceză. Certificatele poartă semnăturile guvernatorului BNR şi ale casierului central.

„Începând cu data de 15 septembrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 125 de ani de la nașterea Henriettei Yvonne Stahl. Aversul monedei prezintă o compoziție grafică ce cuprinde titlurile operelor scriitoarei Henriette Yvonne Stahl, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, anul de emisiune „2025”, stema României și valoarea nominală „10 LEI”. Reversul monedei redă portretul, numele și semnătura Henriettei Yvonne Stahl și anii între care a trăit aceasta „1900” și „1984”. Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoţite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central”, a transmis Banca Națională.

Tirajul maxim pentru această emisiune numismatică este de 5.000 de exemplare. Moneda din argint este comercializată la preţul de 620 de lei, exclusiv TVA, iar în acest cost sunt incluse atât broşura de prezentare, cât şi certificatul de autenticitate.

Noua emisiune monetară are putere circulatorie pe teritoriul României şi este disponibilă pentru public prin sucursalele regionale ale BNR din Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş.

„Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese. Preţul de vânzare pentru moneda din argint este 620,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate. Monedele din argint cu tema 125 de ani de la nașterea Henriettei Yvonne Stahl au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României”, a conchis BNR.

Pentru rezervarea pieselor numismatice în vederea achiziționării puteți utiliza acest Formular, începând cu 15 septembrie 2025, ora 09:00. Noile piese vor putea fi rezervate în limita stocului disponibil. În cazul în care stocul destinat rezervărilor online va fi epuizat, există și posibilitatea achiziționării direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale Băncii Naționale.