Potrivit comunicatului transmis de banca centrală, moneda din argint are valoarea nominală de zece lei și va fi pusă în circulație pe 15 septembrie.

Lansarea a fost programată ca parte a programului numismatic al instituției și se adresează atât colecționarilor, cât și publicului interesat de obiecte cu semnificație culturală.

Pe avers, designul reunește titluri din opera Henriettei Yvonne Stahl, dispuse într-o compoziție grafică. În partea superioară se află inscripția „ROMANIA” sub formă de arc, stema țării, valoarea nominală și anul de emisiune „2025”. Concepția vizuală reflectă relația dintre autor și creația literară.

Reversul reproduce portretul scriitoarei, însoțit de nume și semnătură. De asemenea, sunt inscripționați anii „1900” și „1984”, corespunzători perioadei de viață a autoarei. Realizată din argint de înaltă puritate, piesa respectă standardele aplicate celorlalte emisiuni numismatice ale instituției.

Pentru protecție, fiecare exemplar este livrat într-o capsulă transparentă de metacrilat. În pachet sunt incluse o broșură de prezentare și un certificat de autenticitate redactat în română, engleză și franceză. Documentele poartă semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.

Emisiunea este limitată la un tiraj de maximum 5.000 de exemplare. Limitarea numărului disponibil sporește atractivitatea piesei în rândul colecționarilor și al investitorilor în produse numismatice.

Prețul stabilit pentru un exemplar este de 620 de lei, la care se adaugă TVA. În această sumă sunt incluse broșura de prezentare și certificatul de autenticitate. Nivelul se aliniază altor emisiuni recente lansate de banca centrală.

Deși este concepută ca monedă comemorativă, piesa are putere circulatorie pe teritoriul României. Chiar dacă ar putea fi folosită ca mijloc legal de plată, valoarea ridicată și caracterul său de colecție fac improbabilă utilizarea în tranzacțiile curente.

Distribuția către public va fi realizată prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Vânzarea se va face în limita tirajului anunțat și în ordinea solicitărilor.

Henriette Yvonne Stahl a fost una dintre scriitoarele importante ale secolului XX, recunoscută pentru stilul său distinct. Ea a fost sora sociologului H. H. Stahl și fiica scriitorului Henri Stahl. Legătura cu mediul intelectual și experiențele personale au contribuit la formarea unui profil literar aparte.

Autoarea s-a născut în orașul Saint Avold, în Lorena, într-o familie franceză. La naștere, medicii au considerat că nu va supraviețui, însă familia a depășit aceste dificultăți. În 1901, familia s-a mutat în România, unde scriitoarea a primit cetățenia română. Tatăl ei, Henri Stahl, a fost cunoscut pentru metoda de stenografie creată și pentru activitatea de stenograf șef al Parlamentului, fiind apropiat al istoricului Nicolae Iorga.

Sănătatea fragilă a amânat intrarea ei la școală până la vârsta de nouă ani, iar studiile liceale le-a urmat în particular. În 1918, părinții au trimis-o la țară, într-o familie care îi salvase tatăl pe front. Această experiență a stat ulterior la baza romanului „Voica”. Debutul literar s-a produs în 1931, cu poeme în proză publicate în revista „Flacăra”.

Între 1922 și 1925, a urmat cursurile Conservatorului de Artă Dramatică din București, studiind actoria la clasa actorului Ion Livescu. În 1931, l-a întâlnit pe poetul Ion Vinea, cu care a avut o relație de 14 ani. Ulterior, în 1945, l-a cunoscut pe romancierul Petru Dumitriu, laureat al unui premiu pentru proză. Relația lor a durat un deceniu, în ciuda diferenței de vârstă de 24 de ani.