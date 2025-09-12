Din cuprinsul articolului Datoria externă totală a României a crescut cu 15,264 miliarde euro în perioada ianuarie – iulie

În perioada ianuarie-iulie 2025 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 17 226 milioane euro, comparativ cu 14 691 milioane euro în perioada ianuarie-iulie 2024.

În structura sa, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 942 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 330 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 96 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 827 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) ianuarie – iulie 2024 ianuarie – iulie 2025p CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD CONTUL CURENT (A+B+C) 83 441 98 132 -14 691 87 939 105 165 -17 226 A. Bunuri şi servicii 73 194 83 876 -10 682 78 135 90 429 -12 294 a. Bunuri 50 734 68 264 -17 530 53 098 72 570 -19 472 b. Servicii 22 460 15 612 6 848 25 037 17 859 7 178 – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 763 86 1 677 1 703 65 1 638 – transport 5 456 2 735 2 721 6 402 3 268 3 134 – turism – călătorii 2 748 5 284 -2 536 2 712 5 564 -2 852 – servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 5 826 2 258 3 568 6 413 2 660 3 753 – alte servicii 6 667 5 249 1 418 7 807 6 302 1 505 B. Venituri primare 5 644 10 895 -5 251 5 556 10 903 -5 347 C. Venituri secundare 4 603 3 361 1 242 4 248 3 833 415

p – date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 269 milioane euro (comparativ cu 3 244 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 2 339 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 930 milioane euro.

În perioada ianuarie – iulie 2025, datoria externă totală a crescut cu 15 264 milioane euro, până la 220 157 milioane euro. În structură:

datoria externă pe termen lung a însumat 171 099 milioane euro la 31 iulie 2025 (77,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 10,4 la sută față de 31 decembrie 2024;

datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2025 nivelul de 49 058 milioane euro (22,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,7 la sută față de 31 decembrie 2024.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro) Datoria externă Serviciul datoriei externe, 7 luni 2025p Sold la 31.12.2024 Sold la 31.07.2025p 1. Administrația publică 107 361 120 787 5 588 Numerar și depozite 183 276 1 808 Titluri de natura datoriei 73 637 84 576 2 900 Împrumuturi 17 213 19 663 437 Credite comerciale și avansuri 396 394 390 Alte pasive* 15 932 15 878 53 2. Banca Centrală 4 533 3 225 1 376 Numerar și depozite 1 122 1 1 323 Titluri de natura datoriei 0 0 0 Împrumuturi 0 0 0 Alocări de DST 3 411 3 224 53 Alte pasive 0 0 0 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 12 887 13 416 6 874 Numerar și depozite 7 265 7 702 6 540 Titluri de natura datoriei 5 536 5 630 139 Împrumuturi 0 0 0 Alte pasive 86 84 195 4. Alte sectoare 29 425 31 825 15 912 Numerar și depozite 0 0 0 Titluri de natura datoriei 830 1 347 8 Împrumuturi 14 980 15 403 7 322 Credite comerciale și avansuri 13 285 14 699 7 536 Alte pasive 330 376 1 046 I. Datoria externă (1+2+3+4)** 154 206 169 253 29 750 II. Investiția directă: credite intra-grup 50 687 50 904 23 467 Total datoria externă (I+II) 204 893 220 157 53 217 Termen scurt 49 888 49 058 41 801 Termen lung 155 005 171 099 11 416

p – date provizorii

*include angajamentele aferente înregistrării fondurilor europene pe bază accrual

** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,6 la sută în perioada ianuarie – iulie 2025, comparativ cu 19,6 la sută în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2025 a fost de 5,6 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2025 a fost de 100,4 la sută, comparativ cu 99,1 la sută la 31 decembrie 2024, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR).