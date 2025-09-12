Datoria externă totală a României a crescut cu 15,264 miliarde euro în perioada ianuarie – iulie
În perioada ianuarie-iulie 2025 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 17 226 milioane euro, comparativ cu 14 691 milioane euro în perioada ianuarie-iulie 2024.
În structura sa, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 942 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 330 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 96 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 827 milioane euro.
|ianuarie – iulie 2024
|ianuarie – iulie 2025p
|CREDIT
|DEBIT
|SOLD
|CREDIT
|DEBIT
|SOLD
|CONTUL CURENT (A+B+C)
|83 441
|98 132
|-14 691
|87 939
|105 165
|-17 226
|A. Bunuri şi servicii
|73 194
|83 876
|-10 682
|78 135
|90 429
|-12 294
|a. Bunuri
|50 734
|68 264
|-17 530
|53 098
|72 570
|-19 472
|b. Servicii
|22 460
|15 612
|6 848
|25 037
|17 859
|7 178
|– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor
|1 763
|86
|1 677
|1 703
|65
|1 638
|– transport
|5 456
|2 735
|2 721
|6 402
|3 268
|3 134
|– turism – călătorii
|2 748
|5 284
|-2 536
|2 712
|5 564
|-2 852
|– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale
|5 826
|2 258
|3 568
|6 413
|2 660
|3 753
|– alte servicii
|6 667
|5 249
|1 418
|7 807
|6 302
|1 505
|B. Venituri primare
|5 644
|10 895
|-5 251
|5 556
|10 903
|-5 347
|C. Venituri secundare
|4 603
|3 361
|1 242
|4 248
|3 833
|415
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 269 milioane euro (comparativ cu 3 244 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 2 339 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 930 milioane euro.
În perioada ianuarie – iulie 2025, datoria externă totală a crescut cu 15 264 milioane euro, până la 220 157 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 171 099 milioane euro la 31 iulie 2025 (77,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 10,4 la sută față de 31 decembrie 2024;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2025 nivelul de 49 058 milioane euro (22,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,7 la sută față de 31 decembrie 2024.
|Datoria externă
|Serviciul datoriei externe, 7 luni 2025p
|Sold la 31.12.2024
|Sold la 31.07.2025p
|1. Administrația publică
|107 361
|120 787
|5 588
|Numerar și depozite
|183
|276
|1 808
|Titluri de natura datoriei
|73 637
|84 576
|2 900
|Împrumuturi
|17 213
|19 663
|437
|Credite comerciale și avansuri
|396
|394
|390
|Alte pasive*
|15 932
|15 878
|53
|2. Banca Centrală
|4 533
|3 225
|1 376
|Numerar și depozite
|1 122
|1
|1 323
|Titluri de natura datoriei
|0
|0
|0
|Împrumuturi
|0
|0
|0
|Alocări de DST
|3 411
|3 224
|53
|Alte pasive
|0
|0
|0
|3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală
|12 887
|13 416
|6 874
|Numerar și depozite
|7 265
|7 702
|6 540
|Titluri de natura datoriei
|5 536
|5 630
|139
|Împrumuturi
|0
|0
|0
|Alte pasive
|86
|84
|195
|4. Alte sectoare
|29 425
|31 825
|15 912
|Numerar și depozite
|0
|0
|0
|Titluri de natura datoriei
|830
|1 347
|8
|Împrumuturi
|14 980
|15 403
|7 322
|Credite comerciale și avansuri
|13 285
|14 699
|7 536
|Alte pasive
|330
|376
|1 046
|I. Datoria externă (1+2+3+4)**
|154 206
|169 253
|29 750
|II. Investiția directă: credite intra-grup
|50 687
|50 904
|23 467
|Total datoria externă (I+II)
|204 893
|220 157
|53 217
|Termen scurt
|49 888
|49 058
|41 801
|Termen lung
|155 005
|171 099
|11 416
p – date provizorii
*include angajamentele aferente înregistrării fondurilor europene pe bază accrual
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,6 la sută în perioada ianuarie – iulie 2025, comparativ cu 19,6 la sută în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2025 a fost de 5,6 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2025 a fost de 100,4 la sută, comparativ cu 99,1 la sută la 31 decembrie 2024, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR).