Înmatriculările de autovehicule, în luna august și pe întregul an 2025
În luna august 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor publicate de DGPCI: Înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu +52.6%, față de august 2024. Autoturismele aelectrificate” au o creștere de +74.4%, realizând o cotă de piață de 59.9%, din care:
- autoturismele mild-hibrid (MHEV) înregistrează o creștere de +55%, cu o cotă de piață de 24.2%;
- autoturismele full-hibrid (FHEV) înregistrează o creștere de +98%, cu o cotă de piață de 22.8%;
- autoturismele plug-in hibrid (PHEV) au o creștere de +71.6%, cu o cotă de piață de 6.6%;
- autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o creștere de +99.6%, cu o cotă de piață de 6.3%.
Vehiculele comerciale ușoare plus minibus sunt în creștere cu +8.9%, iar cele grele plus bus sunt în creștere cu +19.4%, față de luna similară a anului 2024.
„Rezultatele din luna august reprezintă, fără îndoială, un moment pozitiv pentru întreaga industrie auto, cu o creștere de peste 50% a înmatriculărilor și cu o cotă de aproape 60% deținută de motorizările electrificate. Este remarcabil avansul segmentului full-hybrid, care marchează un plus de 28% în primele opt luni, precum și cel al plug-in hybrid, aflat pe un trend ascendent de +40%.
În același timp, chiar dacă luna august a adus o dublare a înmatriculărilor de autoturisme 100% electrice, trebuie să subliniem că, per total, acest segment rămâne pe minus cu -32% față de anul trecut și păstrează o cotă modestă de circa 6% din piață. Această realitate arată că România continuă să aibă dificultăți majore în accelerarea electromobilității, în contrast cu tendințele europene.
Totuși, trebuie să privim aceste rezultate cu realism: după primele opt luni, piața auto per ansamblu rămâne în scădere cu aproape 9%. Această discrepanță între evoluția punctuală din august și tendința anuală arată, încă o dată, cât de vulnerabil este sectorul în lipsa unor programe guvernamentale coerente și predictibile”, ne explică președintele APIA, Dan Vardie.
Autoturismele
Autoturismele (care reprezintă aproximativ 89% din total piață) au înregistrat, în luna august 2025, un volum de 15.043 unități, cu +52.6% mai mult față de luna similară din 2024.
Segmentarea pe clase: În luna august 2025, față de aceeași lună a anului trecut, observăm o evoluție mixtă a segmentelor în care sunt încadrate autoturismele, după cum urmează:
• Clasa A: +55%
• Clasa B: +86.6%
• Clasa C: +34.6%
• Clasa D: -3.1%
• Clasa E: +27.7%
• Clasa F: -8.6%
• SUV: +60.6
În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 55.1% în creștere cu +60.6%, urmat de Clasa C cu o cotă de 25.3%, în creștere cu +34.6% și Clasa B cu o cotă de 14.2%, în creștere cu +86.6% față de aceeași perioada a anului trecut.
În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna august a acestui an, față de perioada similară din 2024, motorizările pe benzină înregistrează o creștere de +27.8%, ajungând la o pondere de 33.4%, în timp ce motorizările pe motorină înregistrează o creștere de +31%, ajungând la o pondere de 6.7%.
În ceea ce privește autoturismele echipate cu motoare mild-hibrid, acestea înregistrează, în luna august 2025, o creștere de +55%, ajungând la o pondere de 24.2% din totalul pieței de autoturisme. Este de menționat că, din totalul motorizărilor mild-hibrid, 86% sunt motorizări pe benzină, în timp ce doar 14% sunt motorizări pe motorină.
Pe de altă parte, autoturismele “electrificate“, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate – BEV și PHEV), precum și cele mild-hibrid și full hibrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) dețin, în luna august a anului 2025, o cotă de piață de 59.9%, fiind cel mai important segment de pe piața românească, care depășește cu mult cota deținută împreună de motorizările pe benzină și motorină.
Autoturismele full electrice dețin o cotă de 6.3% din piață, în luna august a anului 2025, față de august 2024, când reprezentau 5%, în timp ce autoturismele plug-in hibrid dețin o cotă de piață de 6.6%, față de august 2024, când reprezentau 5.9%.
Top Mărci – ELECTRICE
În primele opt luni ale anului 2025, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Dacia Spring, cu 1.163 unități și o scădere de -47% față de aceeași perioadă a anului precedent, Hyundai Kona cu 441 unități și Tesla Model 3 cu 305 unități.
Top Mărci – PLUG-IN HYBRID
În ceea ce privește autoturismele Plug-In, top 3 modele din primele opt luni ale anului 2025 este condus de: Hyundai Tucson cu 447 unități și o creștere de +85% față de aceeași perioadă a anului precedent, urmat de Ford Kuga cu 445 unități si Toyota RAV4 cu 361 unități.
Top Mărci – FULL HYBRID
Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3, în primele opt luni din 2025: Toyota Corolla cu 2.848 unități și o creștere de +16% față de aceeași perioadă a anului precedent, urmat de Dacia Duster cu 2.297 unități și Toyota Yaris Cross cu 1.856 unități.
Top Mărci – MILD HYBRID
Autoturismele mild hybrid au pe primul loc din top 3, în primele opt luni din 2025: Dacia Duster cu 4.638 unități, urmat de Hyundai Tucson cu 1.408 unități și Suzuki S-Cross cu 1.114 unități.
Vehiculele comerciale ușoare și minibus
Vehiculele comerciale ușoare și minibus înregistrează, în august 2025, o creștere de +8.9% față de luna august 2024, din care vehiculele comerciale ușoare fără minibus înregistrează o creștere de doar 0.8%.
Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în primele opt luni anului 2025, un volum de 424 unități, față de 423 unități în aceeași perioadă a anului trecut.
Vehiculele comerciale grele și bus
Vehiculele comerciale grele și bus înregistrează, în august 2025, o creștere de +19.4% față august 2024, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele înregistrează o creștere de +19.2%.