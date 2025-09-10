În luna august 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor publicate de DGPCI: Înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu +52.6%, față de august 2024. Autoturismele aelectrificate” au o creștere de +74.4%, realizând o cotă de piață de 59.9%, din care:

autoturismele mild-hibrid (MHEV) înregistrează o creștere de +55%, cu o cotă de piață de 24.2%;

autoturismele full-hibrid (FHEV) înregistrează o creștere de +98%, cu o cotă de piață de 22.8%;

autoturismele plug-in hibrid (PHEV) au o creștere de +71.6%, cu o cotă de piață de 6.6%;

autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o creștere de +99.6%, cu o cotă de piață de 6.3%.

Vehiculele comerciale ușoare plus minibus sunt în creștere cu +8.9%, iar cele grele plus bus sunt în creștere cu +19.4%, față de luna similară a anului 2024.

„Rezultatele din luna august reprezintă, fără îndoială, un moment pozitiv pentru întreaga industrie auto, cu o creștere de peste 50% a înmatriculărilor și cu o cotă de aproape 60% deținută de motorizările electrificate. Este remarcabil avansul segmentului full-hybrid, care marchează un plus de 28% în primele opt luni, precum și cel al plug-in hybrid, aflat pe un trend ascendent de +40%. În același timp, chiar dacă luna august a adus o dublare a înmatriculărilor de autoturisme 100% electrice, trebuie să subliniem că, per total, acest segment rămâne pe minus cu -32% față de anul trecut și păstrează o cotă modestă de circa 6% din piață. Această realitate arată că România continuă să aibă dificultăți majore în accelerarea electromobilității, în contrast cu tendințele europene. Totuși, trebuie să privim aceste rezultate cu realism: după primele opt luni, piața auto per ansamblu rămâne în scădere cu aproape 9%. Această discrepanță între evoluția punctuală din august și tendința anuală arată, încă o dată, cât de vulnerabil este sectorul în lipsa unor programe guvernamentale coerente și predictibile”, ne explică președintele APIA, Dan Vardie.

Autoturismele (care reprezintă aproximativ 89% din total piață) au înregistrat, în luna august 2025, un volum de 15.043 unități, cu +52.6% mai mult față de luna similară din 2024.

Segmentarea pe clase: În luna august 2025, față de aceeași lună a anului trecut, observăm o evoluție mixtă a segmentelor în care sunt încadrate autoturismele, după cum urmează:

• Clasa A: +55%

• Clasa B: +86.6%

• Clasa C: +34.6%

• Clasa D: -3.1%

• Clasa E: +27.7%

• Clasa F: -8.6%

• SUV: +60.6

În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 55.1% în creștere cu +60.6%, urmat de Clasa C cu o cotă de 25.3%, în creștere cu +34.6% și Clasa B cu o cotă de 14.2%, în creștere cu +86.6% față de aceeași perioada a anului trecut.

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna august a acestui an, față de perioada similară din 2024, motorizările pe benzină înregistrează o creștere de +27.8%, ajungând la o pondere de 33.4%, în timp ce motorizările pe motorină înregistrează o creștere de +31%, ajungând la o pondere de 6.7%.

În ceea ce privește autoturismele echipate cu motoare mild-hibrid, acestea înregistrează, în luna august 2025, o creștere de +55%, ajungând la o pondere de 24.2% din totalul pieței de autoturisme. Este de menționat că, din totalul motorizărilor mild-hibrid, 86% sunt motorizări pe benzină, în timp ce doar 14% sunt motorizări pe motorină.

Pe de altă parte, autoturismele “electrificate“, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate – BEV și PHEV), precum și cele mild-hibrid și full hibrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) dețin, în luna august a anului 2025, o cotă de piață de 59.9%, fiind cel mai important segment de pe piața românească, care depășește cu mult cota deținută împreună de motorizările pe benzină și motorină.

Autoturismele full electrice dețin o cotă de 6.3% din piață, în luna august a anului 2025, față de august 2024, când reprezentau 5%, în timp ce autoturismele plug-in hibrid dețin o cotă de piață de 6.6%, față de august 2024, când reprezentau 5.9%.

În primele opt luni ale anului 2025, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Dacia Spring, cu 1.163 unități și o scădere de -47% față de aceeași perioadă a anului precedent, Hyundai Kona cu 441 unități și Tesla Model 3 cu 305 unități.

În ceea ce privește autoturismele Plug-In, top 3 modele din primele opt luni ale anului 2025 este condus de: Hyundai Tucson cu 447 unități și o creștere de +85% față de aceeași perioadă a anului precedent, urmat de Ford Kuga cu 445 unități si Toyota RAV4 cu 361 unități.

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3, în primele opt luni din 2025: Toyota Corolla cu 2.848 unități și o creștere de +16% față de aceeași perioadă a anului precedent, urmat de Dacia Duster cu 2.297 unități și Toyota Yaris Cross cu 1.856 unități.

Autoturismele mild hybrid au pe primul loc din top 3, în primele opt luni din 2025: Dacia Duster cu 4.638 unități, urmat de Hyundai Tucson cu 1.408 unități și Suzuki S-Cross cu 1.114 unități.

Vehiculele comerciale ușoare și minibus înregistrează, în august 2025, o creștere de +8.9% față de luna august 2024, din care vehiculele comerciale ușoare fără minibus înregistrează o creștere de doar 0.8%.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în primele opt luni anului 2025, un volum de 424 unități, față de 423 unități în aceeași perioadă a anului trecut.

Vehiculele comerciale grele și bus înregistrează, în august 2025, o creștere de +19.4% față august 2024, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele înregistrează o creștere de +19.2%.