Dacă ai tablouri sau cărți vechi prin casă, nu te grăbi să le vinzi pe sume mici. Consultă un expert, apelează la case de licitații sau anticariate și alege metoda care îți oferă cel mai bun raport între preț și siguranța tranzacției. Chiar și în România ai șanse reale să obții câștiguri importante din obiecte aparent uitate prin casă.

Primul pas este să afli dacă tablourile sau cărțile din casa ta au valoare artistică ori istorică. În marile orașe din România există case de licitații și galerii de artă care oferă evaluări gratuite sau contra cost. Printre cele mai cunoscute se numără Artmark, Alis și Goldart, unde experții pot stabili dacă un tablou aparține unui pictor recunoscut și cât ar putea valora pe piață. În cazul cărților, anticariatele din București, Cluj, Iași și Timișoara oferă evaluări pentru ediții rare, volume cu autograf sau cărți tipărite înainte de 1900.

În prezent, în România, piața obiectelor de artă și a cărților vechi este activă și oferă numeroase oportunități pentru persoanele care doresc să valorifice bunurile de acasă:

Artmark, cea mai importantă casă de licitaţii de artă din România, a înregistrat în anul 2024 vânzări totale de 11,3-11,36 milioane euro, în creștere cu aproape 25% față de anul 2023.

Site-ul web „Licitaţia.ro” oferă numeroase licitații pentru vânzări de tablouri și fotografii, care pot valorifica obiectele tale în mod competitiv.

Organizațiile precum „ANEVAR” sau companii specializate oferă servicii de expertiză și evaluare a artei și obiectelor patrimoniale.

De exemplu, în anul 2025, Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești a plătit 5.000 de lei pentru evaluarea unor picturi murale de artiști consacrați, iar Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia a apelat la evaluări autorizate pentru bunuri culturale, la un cost orientativ de 10.000 de lei pentru 900 de obiecte.

Mai multe anticariate oferă evaluare gratuită și plata pe loc, plus preluare la domiciliu — un mod eficient de a vinde rapid:

„Cumpăr Cărți (cumpar-carti.ro) oferă evaluare corectă și plată pe loc, preluare gratuită pentru cărți vechi, rarități, manuscrise și chiar tablouri ori antichități;

Cumpăr Cărți Vechi acceptă donații sau achiziții, cu preluare gratuită, atât pentru zonele Capitalei, cât și localitățile apropiate;

AnticariatCarti.ro oferă evaluarea rapidă a cărților — vechi sau noi — prin contact direct;

TârgulCărții.ro achiziționează loturi de carte veche sau noi, cu deplasare gratuită la domiciliu și plata pe loc;

anticariatul online din București (Achizitii-Carti.ro) oferă evaluare corectă la domiciliu în week-end și plata pe loc.

Utilizatorii de pe Reddit oferă experiențe realiste. Mulți dintre ei recomandă „Vinted” pentru vânzare rapidă. Unii au vândut direct cărți (fantasy, dezvoltare personală) cu prețuri între 20 de lei și 120 lei.