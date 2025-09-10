Costurile pentru a fi cititor în România încep să fie din ce în ce mai ridicate, majoritatea cărților populare la nivel internațional fiind vândute cu peste 50 de lei de cele mai multe ori.

Cu cât este mai popular autorul și mai cunoscută editura, cu atât cartea va fi mai scumpă. De exemplu, cartea ”Turnul întunecat” de Stephen King costă 133 de lei în România, iar un alt volum din aceeași serie ajunge la 106 lei.

Bineînțeles, există și alte cărți mai ieftine scrise de același autor, însă niciun nu scade mai jos de 50 de lei în librării.

Majoritatea librăriilor fizice și online de la noi din țară au multe promoții în decursul unui an, iar în funcție de librărie poți găsi titluri bune la prețuri sub 50 de lei.

Cei care nu doresc să cumpere din librării sau să aștepte promoțiile pentru a citi au la îndemână câteva variante mai ieftine.

Bibliotecile din România au, pe lângă materiale pentru studiu, și beletristică sau cărți din alte domenii. Cei din București au la îndemână câteva biblioteci cunoscute:

Biblioteca Națională a României

Pentru a obține un card de acces, există următoarele opțiuni:

Valabilitate 1 lună: 40 lei (20 lei pentru studenți, elevi, pensionari).

Valabilitate 6 luni: 180 lei (90 lei pentru studenți, elevi, pensionari).

Valabilitate 1 an: 300 lei (150 lei pentru studenți, elevi, pensionari).

Plata se poate efectua la Biroul de Înscriere sau online prin platforma Ghișeul.ro.

Biblioteca Metropolitană București

Permisul de bibliotecă este gratuit, oferind acces la cărți, filme, muzică, jocuri, internet și programe culturale.

Institutul Francez din România

Permisul de acces la colecția „adult” costă:

Tarif standard: 70 lei/an.

Tarif redus: 50 lei/an (pentru elevi, studenți, pensionari).

Permisul permite împrumutul a până la 14 documente, inclusiv DVD-uri și CD-uri, și acces gratuit la Culturethèque.

Institutul Goethe

Permisul de împrumut costă:

Tarif standard : 25 lei (valabilitate 6 luni).

Tarif redus: 15 lei (pentru elevi, studenți, pensionari).

Cursanții pot împrumuta cărți gratuit.

Pe lângă variantele menționate mai sus, cititorii pot cumpăra cărți de pe Google Books și le pot citi direct pe telefon sau pe eBook, dacă au unul cu sistem Android. Majoritatea titlurilor sunt în limba engleză, dar există și o selecție de cărți în limba română.

Pentru cei cărora le place să lectureze în limba engleză și nu numai există foarte multe cărți pe Amazon, unele la prețuri de nimic. Pentru acestea este necesar să ai un Kindle – există la vânzare și în România, dar dacă modelele de aici nu-ți sunt pe plac, el poate fi achiziționat tot de pe Amazon.

La noi poți găsi Kindle-uri la diverse prețuri – pornind în jur de 650 de lei și poate trece de 1.000 de lei. Depinde foarte mult de model și de speficații.

În plus, mai există și varianta aplicațiilor de audiobooks. Pentru un abonament lunar poți ”citi” câte cărți vrei, oriunde. Trebuie doar să ai dispozitivul cu tine.

Și aici abonamentele diferă, așa cum se poate vedea mai jos.

Orice pictor sau desenator are nevoie de materiale de calitate, iar costurile acestora nu sunt neglijabile. În România, în 2025, prețurile pentru cele mai uzuale materiale sunt următoarele:

Culori acrilice (set mic de 12 culori): 30 – 35 RON

Culori în ulei (tub de 20 ml): 15 – 25 RON

Pensule (set de 5-10 bucăți): 15 – 50 RON

Pânză pe șasiu (30×40 cm): 15 – 40 RON

Creioane grafit sau colorate: 10 – 50 RON

Cărbune și pasteluri: 20 – 60 RON

Paletă și accesorii mici: 5 – 20 RON

Investiția în materiale poate ajunge, astfel, la aproximativ 100 – 250 RON pe lună, adică între 1.200 și 3.000 RON anual, în funcție de frecvența proiectelor și de calitatea materialelor.

Pe lângă materiale, mulți pasionați aleg să urmeze cursuri pentru a-și perfecționa tehnicile. În România, costurile variază în funcție de tipul cursului și de durata acestuia:

Curs săptămânal, 4 ședințe pe lună: 400 – 450 RON

Abonament pe 3 luni (12 ședințe): 1.000 – 1.550 RON

Abonament anual (48 ședințe): 3.200 – 3.500 RON

Unele cursuri includ materiale de bază, dar proiectele mai complexe pot necesita achiziții suplimentare.

Pe lângă materiale și cursuri, un pasionat de artă poate avea și alte costuri:

Șevalet portabil: 150 – 500 RON

Hârtie specială sau pânză de calitate superioară: 50 – 200 RON

Echipamente digitale, precum tablete grafice sau software de design: 500 – 2.000 RON

În funcție de sportul ales, echipamentele necesare și frecvența antrenamentelor, bugetul anual poate varia semnificativ.

Fotbal

Pentru un pasionat de fotbal, costurile pot include echipamente de bază, precum ghete, echipamente de joc și accesorii.

Ghete de fotbal: prețurile variază între 150 – 600 RON, în funcție de brand și calitate.

Echipament complet (tricou, șort, jambiere): aproximativ 100 – 300 RON.

Minge de fotbal: între 80 – 250 RON.

Abonament teren sintetic sau sală: 150 – 400 RON/lună.

Tenis

Rachetă de tenis: între 250 – 1.000 RON, în funcție de nivelul de performanță dorit.

Mingi de tenis: aproximativ 25 – 60 RON/set.

Încălțăminte specială: între 300 – 600 RON.

Abonament teren sau club: 200 – 600 RON/lună.

Handbal

Încălțăminte sport: între 250 – 500 RON.

Echipament (tricou, pantaloni, șosete): aproximativ 100 – 250 RON.

Minge de handbal: între 150 – 400 RON.

Abonament la club sau sală: 150 – 400 RON/lună.

Dans

Încălțăminte specială (balet, salsa, street dance etc.): între 150 – 500 RON.

Haine pentru antrenament: aproximativ 100 – 300 RON.

Abonament la cursuri sau școală de dans: 200 – 600 RON/lună.

Pentru un PC de gaming, prețurile variază în funcție de componentele alese. De exemplu, un sistem cu AMD Ryzen 7 5800X și NVIDIA GeForce RTX 5070 poate fi achiziționat la prețul de 4.099 RON. Pentru performanțe superioare, un PC cu AMD Ryzen 9 9950X3D și NVIDIA GeForce RTX 5090 ajunge la 24.399 RON.

Căști gaming: Prețurile variază între 200 – 1.000 RON, în funcție de brand și caracteristici.

Mouse gaming: Între 100 – 500 RON, în funcție de performanță și funcționalități.

Tastatură gaming: Prețurile variază între 150 – 800 RON, în funcție de tipul de switch și iluminare.

Monitor gaming: Între 500 – 3.000 RON, în funcție de dimensiune, rezoluție și rată de refresh.

Prețurile pentru laptopurile de gaming încep de la aproximativ 2.850 RON, pentru modele accesibile, precum ASUS TUF Gaming A15 cu procesor AMD Ryzen 5 7535HS. În general, prețurile pot crește destul de mult, unele laptopuri de gaming ajungând să coste peste 20.000 de lei.

Xbox Series S Digital edition – 2.999 lei

PlayStation 5 Slim – 2.749 lei

PlayStation 5 Pro Digital Edition – 3.999 lei

Nintendo Switch 2 – 2.599 lei

Chitară acustică / electro-acustică (nivel începător — mediu)

Modele precum Flame ED14, Harley Benton D-120CE, Dam MG-420, disponibile de la 505 RON în sus

Modele populare precum Harley Benton D-120Bk costă circa 492 RON

O variantă autohtonă, chitara acustică Turist Hora Reghin, se găsește la aproximativ 482 RON

Seturi precum El Nino Acoustic Set (cu husă și accesorii) costă în jur de 589 RON

Clape și instrumente cu clape (keyboard, sintetizator)

Modelul Angelet XTS-6888, cu 61 de clape și diverse funcții integrate, costă 559 RON

Alte accesibile se găsesc la prețuri comparabile în jurul valorii de 600 RON (de ex. sintetizator cu 61 de clape la: 610.99 RON).

Estimare buget anual: 1 000 – 2 500 RON, în funcție de instrumentul ales și accesorii suplimentare (cabluri, huse, învățătură etc.).

Produsele esențiale ale oricărui hobby de beauty sunt pensulele. Prețurile variază în funcție de numărul, calitatea și brandul setului:

Set premium de 6 pensule de lux “Prestige by Vondeea” — 335 RON

Set generos de 18 pensule Cupio Make-Up PRO — redus de la 570 RON la 415 RON

Set accesibil cu 24 pensule Neer (cu geantă) — 88,99 RON

Media estimativă pentru un set decent (10–20 pensule) se situează între 100 și 400 RON, în funcție de calitate și brand.

Media estimativă pentru cursuri dedicate: între 1.500 și 3.000 RON, în funcție de tipul și durata cursului.

Un începător poate începe hobby-ul cu 200 – 500 lei, pentru 2-3 jocuri de bază.

Un pasionat activ, care cumpără extensii și titluri noi anual, cheltuie între 350 – 650 lei pe an.

Un colecționar serios poate depăși ușor 1 000 – 1 500 lei pe an, în funcție de numărul de jocuri cumpărate.

Așadar, bugetul anual pentru un pasionat de jocuri de societate se încadrează, în medie, între 350 și 650 lei, dar poate crește considerabil pentru colecționari.

Foarte important de menționat că prețurile exprimate mai sus pot oricând să sufere modificări și reprezintă, în general, media la care se pot achiziționa aceste produse.