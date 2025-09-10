Europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a precizat că textul rezoluției solicită începerea negocierilor pe capitole.

El a subliniat că autoritățile de la Chișinău au demonstrat progrese semnificative în reforme și un angajament clar pentru integrarea europeană, în ciuda presiunilor și amenințărilor externe.

„Plenul Parlamentului European a aprobat astăzi, cu o largă majoritate, de peste 75%, rezoluția pe care am co-inițiat-o, prin care ne arătăm sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei. Rezultatul votului: 490 de voturi pentru, 65 împotrivă, 86 abțineri”, a transmis Mureșan într-o postare pe Facebook.

Un alt element cheie al rezoluției este solicitarea de creștere a sprijinului financiar și tehnic pentru Republica Moldova. Potrivit documentului, acest ajutor este esențial pentru a contracara amenințările hibride și tentativele Federației Ruse de a destabiliza statul vecin.

Mureșan a declarat că siguranța Uniunii Europene depinde și de siguranța Republicii Moldova.

„Rezoluția cuprinde două elemente importante. În primul rând, cerem accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și începerea negocierilor pe capitole. Moldova a demonstrat că este pregătită să facă următorul pas. În pofida tuturor amenințărilor externe, autoritățile de la Chișinău au realizat progrese impresionante pe calea reformelor. În plus, Moldova a dovedit un angajament clar față de Uniunea Europeană și a protejat granițele acesteia în fața amenințărilor hibride tot mai mari venite dinspre Federația Rusă, inclusiv în timpul crizei refugiaților din Ucraina, generată de agresiunea rusă. Al doilea element important al rezoluției este solicitarea noastră de a crește sprijinul financiar și tehnic pentru Republica Moldova, astfel încât să facă față amenințărilor venite dinspre Federația Rusă. Siguranța Uniunii Europene depinde de siguranța Republicii Moldova. Tocmai de aceea, Rusia încearcă să frâneze parcursul european al Republicii Moldova, să o readucă în sfera sa de influență și să o folosească, așa cum procedează cu Belarus, în atacarea Ucrainei și a Uniunii Europene”, a precizat eurodeputatul.

În declarația sa, Siegfried Mureșan a atras atenția că Federația Rusă a alocat echivalentul a 1% din PIB-ul Republicii Moldova pentru campanii de dezinformare, mită electorală și finanțare ilicită a partidelor pro-ruse.

Acțiunile au ca obiectiv deturnarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie și readucerea Republicii Moldova în sfera de influență rusă.

„Rusia a alocat echivalentul a 1% din PIB-ul Republicii Moldova pentru acțiuni de dezinformare, mită electorală și finanțare ilicită a partidelor pro-ruse, în încercarea de a deturna alegerile parlamentare democratice ale Moldovei din 28 septembrie. Federația Rusă folosește zilnic noi metode de destabilizare, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale”, a mai spus Mureșan.

Rezoluția adoptată arată că Republica Moldova nu este singură în fața acestor presiuni. Uniunea Europeană își consolidează sprijinul politic, financiar și tehnic, demonstrând disponibilitatea de a ajuta Chișinăul să își continue parcursul european și să își protejeze instituțiile democratice.

„Oamenii din Republica Moldova nu sunt însă singuri în fața acestei agresiuni. Uniunea Europeană este alături de ei, iar prin rezoluția de astăzi demonstrăm că suntem pregătiți să ne intensificăm sprijinul pentru Republica Moldova”, a precizat Siegfried Mureșan.

Conținutul integral al rezoluției votate va poate fi consultat, în curând, pe site-ul Parlamentului European: europarl.europa.eu.