Retailerul Penny a inaugurat la începutul lunii un nou magazin în orașul Nehoiu, județul Buzău. Spațiul comercial este amplasat pe Strada 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, și marchează atingerea pragului de 425 de unități active la nivel național. Suprafața de vânzare este de 859 de metri pătrați, iar parcarea oferă 81 de locuri, dintre care trei destinate persoanelor cu dizabilități.

Programul de funcționare al noii locații este de luni până sâmbătă între orele 07:00 și 22:00, iar duminica între 08:00 și 20:00. Reprezentanții companiei subliniază că noua investiție urmărește să ofere o experiență de cumpărături adaptată cerințelor actuale, cu accent pe accesibilitate și varietate.

În interior, magazinul din Nehoiu este organizat pe zone clare, cu accent pe produsele proaspete și mărcile proprii. Clienții pot regăsi o selecție extinsă de articole ready to eat, produse semipreparate, precum și opțiuni congelate sau refrigerate. Semnalizarea categoriilor și a promoțiilor a fost gândită pentru a facilita orientarea rapidă în spațiul de vânzare.

Extinderea rețelei Penny este parte a strategiei denumite Penny Punct, care are la bază șapte direcții: dezvoltarea experienței de cumpărături, expansiunea teritorială, promovarea produselor românești, investiția în oameni, digitalizarea proceselor, sustenabilitatea și comunicarea integrată. Compania accentuează importanța portofoliului „3RO”, adică produse cu ingrediente principale din România, procesate și ambalate local.

Lidl a inaugurat în județul Bihor prima sa unitate din orașul Aleșd, pe strada 1 Decembrie, nr. 26. Spațiul de vânzare depășește 1.000 de metri pătrați, iar parcarea pune la dispoziția vizitatorilor 126 de locuri. Odată cu deschiderea, compania a creat 23 de noi locuri de muncă, consolidând astfel contribuția sa la economia locală.

Magazinul este construit conform unor standarde de eficiență energetică ridicate. Printre soluțiile implementate se numără iluminatul LED cu senzori de prezență și sistemele de recuperare a căldurii din instalațiile de climatizare. Aceste tehnologii moderne urmăresc reducerea consumului de energie și alinierea la normele de protecție a mediului.

Prin noua deschidere, Lidl își întărește prezența în comunități locale unde oferta diversificată și prețurile competitive răspund direct nevoilor zilnice ale consumatorilor. Accesul la o gamă variată de produse la standarde de calitate constante este prezentat drept unul dintre obiectivele principale ale rețelei.

Retailerul își asumă și un rol de susținere a economiei românești, colaborând cu producători locali pentru a aduce pe rafturi o parte importantă din oferta sa. Prin aceste parteneriate, compania contribuie la dezvoltarea lanțului de aprovizionare și la creșterea vizibilității produselor fabricate în România.

Lidl face parte din grupul Schwarz, cu sediul în Neckarsulm, Germania. La nivel global, compania operează peste 12.600 de magazine și dispune de mai mult de 230 de centre logistice și depozite în 31 de țări. Extinderea constantă pe piețele europene este susținută printr-o strategie de eficiență și adaptare la specificul local.

În România, rețeaua continuă să își diversifice investițiile, atât prin construcția de noi unități, cât și prin modernizarea celor existente. Prin această abordare, retailerul își propune să ofere clienților acces la produse variate, menținând în același timp un raport corect între calitate și preț.

Integrarea tehnologiilor sustenabile în noile magazine face parte din direcția strategică de responsabilitate față de mediu. Standardele ridicate de eficiență energetică sunt aplicate în toate noile construcții și reprezintă un punct de referință pentru companie în cadrul planurilor sale de extindere.