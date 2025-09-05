LIDL susține producătorii locali. zmeură 100% românească în toate magazinele din țară

Lidl România a achiziționat în acest sezon cu 39% mai multă zmeură din România față de anul precedent, iar, de câteva luni, toate magazinele retailerului comercializează exclusiv zmeură 100% românească. Fructele provin de la șapte producători locali din județele Hunedoara, Timiș, Brașov, Arad, Cluj și Prahova.

Sezonul de zmeură românească în rețeaua Lidl a început odată cu primele recolte, iar timp de circa trei luni, întreaga zmeură disponibilă pe rafturi a fost de proveniență locală. Această colaborare a permis retailerului să aducă cantități mai mari de fructe cultivate în țară, consolidând astfel sprijinul pentru producția locală.

Georgiana Radu, Chief Merchandising Officer și membru în Consiliul de Conducere Lidl România, a explicat că, în ciuda provocărilor climatice din acest an, parteneriatele solide cu producătorii locali au permis oferirea clienților de produse proaspete și sigure, la cel mai bun raport calitate-preț. Ea a subliniat că aceste colaborări aduc predictibilitate și stabilitate producătorilor locali și garanția clienților că primesc fructe și legume verificate constant.

„Ne bucurăm că în 2025 putem aduce pe rafturile noastre zmeură 100% românească, cultivată cu pasiune de producători locali din mai multe regiuni ale țării. În ciuda provocărilor climatice din acest an, cu temperaturi ridicate care au afectat calitatea fructelor, parteneriatele solide pe care le-am construit cu producătorii locali ne-au permis să le oferim clienților noștri produse proaspete și sigure, la cel mai bun raport calitate-preț. Această colaborare înseamnă predictibilitate și stabilitate pentru producătorii locali și, în același timp, garanția pentru clienții noștri că primesc fructe și legume de calitate, testate și verificate constant”, a declarat Georgiana Radu, Chief Merchandising Officer și membru în Consiliul de Conducere Lidl România.

Pentru a asigura calitatea produselor, Lidl efectuează periodic analize de laborator. Doar în acest an, au fost realizate circa 20 de teste pentru zmeura românească, toate confirmând respectarea normelor stricte impuse de companie. Retailerul aplică limite mai exigente decât cele prevăzute de legislația europeană în privința reziduurilor de pesticide, iar toți producătorii locali care furnizează zmeură dețin certificarea GLOBALG.A.P., standard internațional pentru bunele practici agricole.

Lidl România susține constant producătorii autohtoni prin extinderea colaborărilor și facilitarea exporturilor acestora. În 2024, retailerul a lucrat cu peste 535 de producători români și a sprijinit exporturi în valoare de aproximativ 63 de milioane de euro către magazine Lidl din Europa. Această strategie asigură predictibilitate pentru producători, contribuie la consolidarea economiei locale și le oferă clienților acces la o gamă variată de produse de calitate, la prețuri competitive.