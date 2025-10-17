Inima fiecărei gospodării bate, de obicei, în jurul vatrei, locul unde focul încălzea casa, unde pâinea se cocea și mirosul mâncărurilor tradiționale aduna întreaga familie.

Vatra era bucătăria însăși, centrul vieții și spațiul în care poveștile și obiceiurile se transmiteau din generație în generație. Astăzi, în casele moderne, această „vatra” a trecut la bucătăria propriu-zisă, fiind un spațiu care combină funcționalitatea cu designul și unde familiile continuă să se adune.

În acest context, Nolte Küchen, cu tradiția și inovația sa germană, transformă bucătăriile în adevărate inimi ale locuințelor, păstrând esența familiară, dar aducând confortul și estetica modernă.

Fondată în 1958 de Konrad Nolte în orașul Löhne, în regiunea Ostwestfalen-Lippe, compania a evoluat de la o mică afacere de familie la unul dintre cei mai importanți producători de bucătării din Germania. În 1974, a fost deschisă o a doua locație în Melle.

Astăzi, compania operează două unități de producție și are peste 1.400 de angajați, producând zilnic peste 800 de bucătării, care sunt exportate în peste 60 de țări.

”Ca unul dintre cele mai populare branduri de bucătării din Germania, avem o singură misiune: să oferim posibilitatea de a trăi viața în bucătăria visurilor. În ultimii ani, ne-am extins semnificativ competențele, deoarece dorința clienților noștri de mobilier care să se potrivească atât în living, cât și în baie a crescut constant. Suntem mândri să îndeplinim această dorință și, de câțiva ani, oferim mobilier pentru întreaga locuință – desigur, în aceeași calitate”.

Cele mai recente date, pentru anul trecut, arată că Nolte Küchen a avut un venit de peste 500 de milioane de euro, la care a contribuit și Express Küchen. În ceea ce privește prognozele de creștere a afacerii pentru anul acesta, Carlos Andrés von Rüsten, sales manager la Nolte Küchen, spune că piețele au fost destabilizate din cauza relațiilor mondiale.

”Fiind o companie exportatoare, situația tarifelor este o preocupare majoră. De exemplu, din partea Statelor Unite. în Germania ne putem aștepta întotdeauna la o creștere de aproximativ 5–10%”, spune acesta.

Pe piața germană, spune acesta, piața bucătăriilor este foarte competitivă.

”Asta înseamnă că avem aproximativ 12–15% din cota de piață în Germania și exportăm aproximativ 36% în lume. Piața germană de bucătării valorează aproximativ 5,4 miliarde de euro”, continuă Carlos Andrés von Rüsten.

Potrivit lui, piața de consum este de aproape 2,6 miliarde de euro în Germania, restul fiind exportat, în bună parte, în țări europene.