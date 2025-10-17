În evaluarea publicată joi, Bundesbank a explicat că economia germană rămâne sub presiune, cu un sector al construcțiilor în continuare blocat și doar un ușor avans al consumului privat. Instituția a subliniat că problemele adânc înrădăcinate, precum costurile ridicate ale energiei și birocrația excesivă, continuă să limiteze competitivitatea țării.

Președintele Bundesbank, Joachim Nagel, a transmis totuși un mesaj de prudență optimistă privind perspectivele economice ale Germaniei.

„Situația din Germania se îmbunătățește. Acum vedem posibil o creștere economică până la sfârșitul acestui an”, a spus Nagel.

Economia Germaniei se află într-o perioadă de stagnare care durează de cel puțin doi ani. Potrivit Fondului Monetar Internațional, produsul intern brut al Germaniei va crește cu doar 0,2% în 2025, o prognoză aliniată estimărilor guvernului federal.

În evaluarea sa lunară, Bundesbank a menționat că datele Institutului Ifo arată o îmbunătățire a planurilor de producție și a așteptărilor de export, semnalând o ușoară revenire în sectorul industrial până la finalul anului.

În timp ce economia Germaniei stagnează, Banca Centrală Europeană (BCE) dezbate următoarea mișcare de politică monetară. Guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, a declarat că o reducere a dobânzii este „mai plauzibilă” decât o creștere.

„Dacă urmează o nouă mișcare, o reducere a ratei este mai probabilă decât o majorare. Văd câteva riscuri în sens pozitiv, dar mai multe în sens negativ”, a afirmat Villeroy de Galhau.

Acesta a explicat într-un interviu pentru Bloomberg că riscurile inflaționiste s-au redus, iar politica monetară actuală este „echilibrată”, deși poate fi ajustată dacă situația o cere.

Un sondaj realizat de ZEW Institute arată că încrederea analiștilor financiari în economia germană a crescut ușor în octombrie, la 39,3 puncte, sub așteptările pieței (42,6 puncte).

„Răspunsurile arată optimism privind o redresare pe termen mediu, în ciuda incertitudinilor globale persistente”, a declarat președintele ZEW, Achim Wambach.

Bundesbank a propus recent reducerea cerințelor de reglementare pentru băncile europene, în cadrul unui grup de lucru al BCE care pregătește recomandări pentru instituțiile UE. Propunerea a fost criticată de mai multe bănci europene, care consideră că măsura ar afecta profitabilitatea sectorului.

Un punct sensibil este delimitarea clară între fondurile utilizate în activitatea curentă și cele destinate rezoluției sau insolvenței. Potrivit Michael Theurer, șeful supravegherii bancare din cadrul Bundesbank, unele instituții folosesc capitalul AT1 în scopuri operaționale și ar trebui să-și adapteze structura financiară, însă el a afirmat că „abordarea poate fi aplicată în siguranță, cu măsuri prudente”.

Cancelarul german Friedrich Merz a comentat la rândul său că reglementările actuale au contribuit la stabilitatea sistemului, dar au afectat competitivitatea economiei.