Oana Țoiu a subliniat că Rusia își concentrează eforturile pe manipularea informațională, iar pentru a face față acestor provocări, România are nevoie de instituții democratice mai solide și de o reziliență civic-informațională sporită.

Ministrul a explicat că România este o țară sigură datorită capacității proprii de apărare și prezenței forțelor aliate, subliniind că împreună cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și ceilalți miniștri, în cadrul NATO, se lucrează constant la creșterea capacității militare.

Oana Țoiu a menționat că, pe lângă eforturile militare, se desfășoară și activități pentru consolidarea rezilienței societale, inclusiv prin evenimente organizate de societatea civilă, precum cel de la Friends of Europe și Fundația Jacques Delors.

Ministrul a precizat că incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al României și al altor state au fost însoțite de campanii de dezinformare, menite să testeze democrația și să influențeze narațiunea publică în jurul acestor evenimente.

„Suntem o țară sigură pentru că avem propria noastră capacitate de apărare, dar și pentru că forțele aliate sunt prezente în România. Dar am fost aici împreună cu ministrul nostru al Apărării, domnul Ionuț Moșteanu Moshtanu, de partea sa, alături de ceilalți miniștri și în format NATO, lucrează la pregătirea și creșterea capacității noastre militare. in partea noastră, chiar și în cadrul evenimentelor din societatea civilă, cum a fost recent cel organizat de Friends of Europe și Fundația Jacques Delor, lucrăm la reziliența societală. Ce vreau să spun prin asta este că, chiar dacă publicul larg a observat, în general, incursiunile efective în spațiul nostru aerian și în cel al altor țări ale dronelor rusești, acestea au fost întotdeauna însoțite de campanii de dezinformare, de încercarea Rusiei de a ne testa democrația în spațiile noastre informaționale, pentru a încerca, de asemenea, să schimbe narațiunea în jurul acestor incursiuni.”, a spus ministrul pentru Euronews.

Oana Țoiu a precizat că România dispune de măsuri adecvate pentru a face față eventualelor încălcări ale spațiului aerian de către aparatele de zbor rusești.

Țoiu a afirmat că au fost operate modificări legislative care permit, în anumite condiții, piloților care urmăresc drone să deschidă focul și autorizează sisteme antiaeriene să doboare aparate dacă situația o cere.

Ea a menționat că, în cazul unei recente incursiuni, ministrul Apărării a autorizat doborârea dronelor, dar a subliniat că o astfel de decizie depinde întotdeauna de o evaluare a riscului pentru a evita pagube mai mari la sol.

De asemenea, ministrul a precizat că România dispune de capacitatea tehnică, voința politică și instrumentele decizionale necesare și că, pe lângă protejarea teritoriului național, poate contribui la reducerea riscurilor create în Ucraina, în măsura în care este posibil.