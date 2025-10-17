În comunicatul transmis vineri, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) subliniază că declarațiile președintelui Adrian Nica nu contestă existența decalajului de colectare a TVA din România, ci fac referire la modul în care acesta este calculat.

„Am declarat, astfel, că vizăm realizarea unor analize aprofundate pentru îmbunătățirea metodologiei de calcul a gap-ului de TVA, astfel încât rezultatele să reflecte cât mai fidel realitățile economice și sociale din România”, afirmă Adrian Nica.

Potrivit acestuia, în prezent, anumite elemente de autoconsum — precum producția destinată exclusiv consumului propriu al gospodăriilor — pot distorsiona estimarea bazei potențiale de TVA, dacă nu sunt ajustate corect la specificul național.

Decalajul fiscal (VAT gap) reprezintă diferența dintre TVA potențială, calculată pe baza conturilor naționale (ESA 2010), și TVA efectiv colectată la bugetul de stat. Acest indicator reflectă gradul de conformare fiscală, dar și pierderile cauzate de evaziune, insolvențe sau erori statistice.

Adrian Nica explică faptul că scopul analizei este de a obține o imagine mai precisă asupra cauzelor reale ale acestui decalaj.

„Este esențial să avem o înțelegere corectă și detaliată a structurii gap-ului de TVA, pentru a putea determina precis ponderea fraudei fiscale și a diferenția între cauzele reale ale decalajului de colectare — evaziune, neconformare, pierderi administrative sau factori statistici.”

Pentru actualizarea metodologiei de calcul, ANAF anunță o colaborare tehnică cu Institutul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor și partenerii europeni. Scopul este alinierea metodelor de estimare a gap-ului de TVA la standardele europene și reducerea diferențelor dintre estimările teoretice și realitatea din economie.

De asemenea, instituția va colabora cu Banca Mondială, pentru a consolida capacitatea analitică și a interpreta corect structura decalajului fiscal. Analiza complexă ar putea duce și la ajustări legislative în domenii care influențează colectarea TVA, cum ar fi procedurile de insolvență, unde se înregistrează pierderi constante de venituri.

Președintele ANAF a transmis un mesaj ferm privind interpretările apărute în spațiul public, spunând că „atenția noastră rămâne concentrată asupra adevăratelor probleme, iar autoconsumul nu va face obiectul inspecțiilor fiscale ANAF.”

El a adăugat că instituția continuă să se concentreze asupra combaterii evaziunii fiscale la scară mare „cu aceeași seriozitate confirmată de acțiunile și rezultatele noastre recente.”